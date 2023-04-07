09:16, 7 апреля 0

Казалось бы, с летними шинами все ясно: они для лета, да и только. Но когда дело доходит до выбора из десятков вариантов, оказывается, что в их характеристиках есть масса нюансов. Что нужно учесть при выборе действительно безопасных летных шин?

Основные требования к летним шинам остаются неизменными с тех пор, как появились первые резиновые покрышки: уменьшение толчков от неровностей дороги и удержание автомобиля на дороге.

И если с первой задачей практически все современные покрышки справляются без замечаний, то с удержанием дороги во многих случаях есть проблемы. Проблема в том, что шины не всегда успевают за скоростными характеристиками автомобилей – нередко из-за потери сцепления колес с дорогой машины могут терять управление.

Летние шины премиального сегмента имеют самые высокие из возможных на сегодняшний день характеристики. Это позволяет водителю чувствовать себя уверенно в сложных дорожных условиях.

Собственно, так и появилось деление на бюджетные и премиальные шины: последние смогли ближе дотянуться до возможностей современных авто.

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Сцепление с дорогой

Тормозной путь и управляемость, то есть цепкость шин при боковых нагрузках – два основных параметра, с которых начинают оценивать летние шины. Даже самые дешевые бюджетные модели имеют эти две характеристики на более или менее приемлемом уровне.

Отличие шины PremiumContact 7 в том, что ее создавали с учетом особенностей поведения автомобилей различных концепций (хэтчбеков, кроссоверов, компактвэнов) и различных типов привода.

Но летние шины премиум-класса держат автомобиль на дороге гораздо крепче: тормозные качества и показатели управляемости у них минимум на 20 – 30% лучше, чем у моделей базового уровня.

Премиальная линейка Continental сегодня выпускается уже седьмым поколением летней модели PremiumContact 7, она конструировалась с целью создать самую безопасную шину. Важную роль в ее характеристиках играет резиновая смесь протектора RedChili. Ее состав – точно дозированная смесь натурального каучука и синтетических компонентов, благодаря чему она сохраняет заданную эластичность при разных температурах и условиях эксплуатации. В результате управляемость и торможение по сравнению с предыдущей моделью улучшились на 3%.

Дождь

Влага на дороге существенно, а иногда принципиально изменяет условия работы протектора. Поэтому любая новая шина тестируется на тормозной путь и управляемость как на сухом асфальте, так и на мокром. Вот здесь уже начинается высший пилотаж конструирования, ведь соединить "сухие" и "мокрые" характеристики очень трудно. Это удается далеко не всем производителям – модели со сбалансированными характеристиками, гарантирующие безопасность при любых погодных условиях, создают только премиальные бренды.

С ростом динамики среднестатистического автомобиля большее значение приобрели характеристики шин на мокрой поверхности.

Протектор PremiumContact 7 авторы назвали адаптивным. Он спроектирован таким образом, что при движении прямо через широкие боковые каналы на внешних участках рисунка активно отводится вода. А в повороте пятно контакта меняется, боковые отверстия закрываются, и соединенные шашки протектора дают лучшее сцепление с дорогой. В результате удалось соединить несочетаемое: шина имеет одинаково высокие показатели цепкости как на сухой, так и на мокрой поверхностях.

Эту и другие технологии для PremiumContact 7 отрабатывали в течение 150 тысяч километров пробега как в виртуальном симуляторе, так и в лабораториях, и, конечно, на тестовых треках во Франции, Германии, Чехии и США. Таким образом, управляемость на мокрой дороге улучшилась на 5%, а торможение – на 7%. PremiumContact 7 теперь имеет более высокий по нормативу ЕС рейтинг сцепления с мокрой дорогой – “A”.

Отдельная строчка в таблицах шинных тестов – устойчивость к аквапланированию. На самом деле для современных автомобилей это очень важный показатель: в комфортабельном салоне водитель не всегда замечает тот предел скорости, за которым его машина буквально всплывает над асфальтом и теряет управляемость. Поэтому важно отодвинуть этот порог как можно выше. "Присоединить" устойчивость к аквапланированию к другим характеристикам без потерь последних очень непросто, это прерогатива недешевых моделей. Создателям PremiumContact 7 это удалось, причем этот показатель еще и улучшен на 2%.

Дождевые шины

На волне противостояния с дождливой погодой у некоторых брендов родилась отдельная категория дождевых шин. Они позиционируются как подходящие для стран с холодным летом и для уверенной езды в любую погоду.

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Однако в премиальном сегменте, где конструкторы используют самые передовые технические решения, отдельные дождевые шины – редкость. И это неудивительно, ведь, например, топовые "континенталевские" модели PremiumContact 7 и SportContact 7 по умолчанию имеют отличные "дождевые" характеристики. Как упомянуто выше, тормозной путь и управляемость на мокрой поверхности у них на высоте, не говоря уже о таком ключевом параметре, как устойчивость к аквапланированию.

Способность летней шины противостоять аквапланированию, не всплывая вплоть до высокой скорости – одна из характеристик, доступных только дорогим моделям.

Экономия горючего и ресурс

Мировые производители заботятся о ресурсе новых моделей шин сразу по двум причинам. Во-первых, это нужно потребителям, а во-вторых, это реверанс в сторону экологов. Так, новая модель немецкого концерна SportContact 7 имеет ресурс на 17% больше ресурса модели-предшественницы.

Кроме того, производители называют экологичной шину, которая (кроме "зеленой" технологии производства) имеет низкое сопротивление качению - то есть реально экономит горючее. Скажем, лучшей в сегменте спортивных (трековых) шин UUHP сегодня считается Continental SportContact 7, чья топливная экономичность по евронормам имеет индекс "С".

Удовольствие от управления

Водителям, которые любят активную езду, производители шин предлагают специальные летние шины с драйверским характером. Они имеют особенно эффективный протектор и жесткие боковины, которые более точно передают усилия от руля на управляемые колеса и реакции в обратном направлении.

Например, в Continental это спортивная модель SportContact 7, созданная для удовольствия от вождения. Помимо драйверских ощущений за рулем, у этой шины самые высокие в линейке характеристики безопасности как на сухих, так и мокрых покрытиях. Даже по сравнению с такой же спортивной моделью-предшественницей она имеет лучшие на 3 – 8% показатели управляемости и торможения, причем как на мокрой, так и сухой дороге.

Как правило, топовыми моделями в линейках премиальных брендов являются шины со спортивным характером. К примеру, эта Continental SportContact 7 создана для удовольствия от динамического вождения.

Владельцам мощных машин важна также способность этой шины разгонять машину без пробуксовок – для реализации всего потенциала силовой установки как с классическим ДВС, так и с электроприводом. И не зря производитель адресует SportContact 7 также электромобилям с высоким крутящим моментом на ведущих колесах.

Рекомендация Авто24

Шины, в которые обута ваша машина летом, очень важны для ее экипажа, и относиться к выбору летней резины следует с высокой ответственностью. Психологически автомобилисты настроены так, что в теплое время года езда вполне безопасна, поэтому иногда за рулем некоторые позволяют себе уменьшить бдительность. И даже если это будет водитель другого автомобиля в потоке, именно вам может пригодиться тот "запас" в характеристиках тормозного пути, управляемости или противостояния аквапланированию, которые дают нам летние шины высокого класса.

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