09:16, 7 квітня 0

Здавалося б, з літніми шинами все ясно: вони для літа, та й годі. Але коли справа доходить до вибору з десятків варіантів, виявляється, що в їх характеристиках є маса нюансів. Що треба врахувати при виборі справді безпечних літних шин?

Основні вимоги до літніх шин залишаються незмінними відтоді, як з’явилися перші гумові покришки: зменшення поштовхів від нерівностей дороги та утримання автомобіля на дорозі.

І якщо з першим завданням практично всі сучасні покришки можуть впоратись без зауважень, то з триманням дороги в багатьох випадках є проблеми. Проблема в тому, що шини не завжди встигають за швидкісними характеристиками автомобілів – нерідко через втрату зчеплення коліс з дорогою машини можуть втрачати керування.

Літні шини преміального сегменту мають найвищі з можливих на сьогодні характеристики. Це дозволяє водієві почуватися впевнено за складних дорожних умов.

Власне, так і з’явився розподіл на бюджетні й преміальні шини: останні змогли найближче дотягнутися до можливостей сучасних авто.

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Зчеплення з дорогою

Гальмівний шлях та керованість, тобто чіпкість шин при бокових навантаженнях – два головні параметри, з яких починають оцінювати літні шини. Навіть найдешевші бюджетні моделі мають ці дві характеристики на більш-менш прийнятному рівні.

Відмінність шини PremiumContact 7 у тому, що її створювали з урахуванням особливостей поведінки авто різних концепцій (хетчбеків, кросоверів, компактвенів) та різних типів приводу.

Але літні шини преміум-класу тримають автомобіль на дорозі набагато міцніше: гальмівні якості та показники керованості у них мінімум на 20 – 30% кращі, ніж у моделей базового рівня.

Преміальна лінійка Continental має вже сьоме покоління літньої моделі – PremiumContact 7, що конструювалася з метою створити найбезпечнішу шину. Важливу роль у її характеристиках відіграє гумова суміш протектору RedChili. Її склад – точно дозований мікс натурального каучуку та синтетичних компонентів, завдяки чому вона зберігає задану еластичність за різних температур й умов експлуатації. В результаті керованість та гальмування у порівнянні з попередньою моделлю покращилися на 3%.

Дощ

Волога на дорозі суттєво, а іноді принципово, змінює умови роботи протектора. Тому будь-яку нову шину тестують на гальмівний шлях та керованість як сухим асфальтом, так і мокрим. Ось тут вже починається вищий пілотаж конструювання, адже поєднати “сухі” та “мокрі” характеристики дуже важко. Це вдається далеко не всім виробникам – моделі зі збалансованими характеристиками, які гарантують безпеку за будь-яких погодних умов, створюють лише преміальні бренди.

З ростом динаміки середньостатистичного автомобіля більшого значення набули характеристики шин на мокрій поверхні.

Протектор PremiumContact 7 автори назвали адаптивним. Його спроєктовано таким чином, що під час руху прямо через широкі бічні канали на зовнішніх ділянках малюнка активно відводиться вода. А в повороті пляма контакту змінюється, бічні отвори закриваються, і з’єднані шашки протектору дають краще зчеплення з дорогою. В результаті вдалося поєднати непоєднуване: шина має однаково високі показники чіпкості як на сухій, так і на мокрій поверхнях.

Цю та інші технології для PremiumContact 7 відпрацьовували протягом 150 000 кілометрів пробігу як у віртуальному симуляторі, так і в лабораторіях, і, звичайно, на тестових треках у Франції, Німеччині, Чехії та США. Таким чином, керованість на мокрій дорозі покращилася на 5%, а гальмування – на 7 %. PremiumContact 7 тепер має вищий за нормативом ЄС рейтинг зчеплення з мокрою дорогою – “A”.

Окремий рядок у таблицях шинних тестів – стійкість до аквапланування. Насправді для сучасних авто це дуже важливий показник: у комфортабельному салоні водій не завжди помічає ту межу швидкості, за якою його машина буквально спливає над асфальтом і втрачає керованість. Тому важливо відсунути цей поріг якомога вище. “Приєднати” стійкість до аквапланування до інших характеристик без втрат останніх дуже непросто, це прерогатива недешевих моделей. Творцям PremiumContact 7 це вдалося, причому цей показник ще й покращений на 2%.

Дощові шини

На хвилі протистояння з дощовою погодою у деяких брендів народилася окрема категорія дощових шин. Вони позиціонуються як придатні до країн з холодним літом і для впевненої їзди у будь-яку погоду.

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Проте в преміальному сегменті, де конструктори використовують найпередовіші технічні рішення, окремі дощові шини – рідкість. І це не дивно, адже, наприклад, топові “континенталівські” моделі PremiumContact 7 та SportContact 7 за умовчанням мають чудові “дощові” характеристики. Як згадано вище, гальмівний шлях та керованість на мокрій поверхні у них на висоті, не говорячи вже про такий ключовий параметр, як стійкість до аквапланування.

Спроможність літньої шини протистояти акваплануванню, не “спливаючи” аж до високої швидкості – одна з характеристик, доступних лише дорогим моделям.

Економія пального та ресурс

Світові виробники дбають про ресурс нових моделей шин одразу з двох причин. По-перше, це потрібно споживачам, а по друге, це реверанс в бік екологів. Так, нова модель німецького концерну SportContact 7 має ресурс на 17% більший за ресурс моделі-попередниці.

Крім того, виробники називають екологічною шину, яка (крім “зеленої” технології виробництва) має низький опір коченню – тобто реально економить пальне. Скажімо, найкращою в сегменті спортивних (трекових) шин UUHP на сьогодні вважається Continental SportContact 7, чия паливна економічність за євронормами має індекс “С”.

Задоволення від керування

Водіям, які полюбляють активну їзду, виробники шин пропонують спеціальні літні шини з драйверським характером. Вони мають особливо ефективний протектор та жорсткі боковини, які точніше передають зусилля від керма на керовані колеса і реакції у зворотному напрямку.

Наприклад, у Continental це спортивна модель SportContact 7, створена для задоволення від водіння. Крім драйверських відчуттів за кермом, ця шина має найвищі в лінійці характеристики безпеки як на сухих, так і на мокрих покриттях. Навіть у порівнянні з такою ж спортивною моделлю-попередницею вона має кращі на 3 – 8% показники керованості та гальмування, причому як на мокрій, так і на сухій дорозі.

Як правило, топовими моделями в лінійках преміальних брендів є шини зі спортивним характером. Наприклад, ця Continental SportContact 7 створена для задоволення від динамічного водіння.

Власникам потужних машин важлива також спроможність цієї шини розганяти машину без пробуксовок – для реалізації усього потенціалу силової установки, як з класичним ДВЗ, так і з електроприводом. І недаремно виробник адресує SportContact 7 також і електромобілям, які мають високий обертовий момент на ведучих колесах.

Рекомендація Авто24

Шини, в які взута ваша машина влітку, дуже важливі для її екіпажу, і ставитися до вибору літньої гуми слід з високою відповідальністю. Психологічно автомобілісти налаштовані так, що в теплу пору року їзда цілком безпечна, тож іноді за кермом дехто дозволяє собі зменшити пильність. І навіть якщо це буде водій іншого автомобіля в потоці, саме вам може стати в нагоді той “запас” у характеристиках гальмівного шляху, керованості або протистояння акваплануванню, які дають нам літні шини високого класу.

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