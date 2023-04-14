19:38, 14 квітня 0

Найбільш сучасні шини для активного драйву SportContact 7 від Continental розроблені для безпечного керування як на мокрій, так і на сухій дорозі.

До спортивних шин висувають особливі вимоги, адже їх зазвичай купують ті, хто полюбляють їздити в екстремальних умовах. Такі шини купують на дорогі авто, тому компромісів в характеристиках тут бути не може.

Нова спортивна шина Continental SportContact 7 – флагман модельного ряду відомого німецького виробника. При їх створенні конструкторам ставилось завдання зробити продукт, який буде лідером ринку.

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Важке завдання при конструюванні шин – пристосувати їх для різних типів автомобілів. Одна справа – покришки для легкого задньопривідного купе, а інша – для повнопривідного електромобіля. Однак конструктори Continental впорались з цим завданням – про це свідчить хоча б той факт, що автовиробники рекомендували SportContact 7 для таких різних автомобілів, як компактний кросовер Ford Puma та лінійка важких й швидких Maserati: Ghibli, Levante і Quattroporte.

Continental SportContact 7 став першим продуктом у сегменті високопродуктивних шин, який спеціально створений для кожного типу автомобіля. Це досягається завдяки спеціальному дизайну протектора, адаптованого до різних класів автомобілів. Також в залежності від розміру та призначення в одній і ті ж моделі шин закладається різна твердість боковини, коефіцієнт зчеплення під різними навантаженнями, а також здатність утримувати дорогу на високій швидкості, керованість і навіть дизайн каркасу.

Цікаво, що адаптований малюнок протектора SportContact 7 також відповідає за керованість шин на різних типах поверхонь – сухому та мокрому. Під час руху по прямій пляма контакту найбільша, щоб забезпечити добре зчеплення під час гальмування, прискорення та поворотів на мокрій дорозі. Під час проходження поворотів на сухих дорогах пляма контакту зміщується на зовнішнє плече, яке відповідає за втримання машини на своїй смузі. Нові “фіксуючі елементи” у зовнішньому плечі забезпечують додаткову стабільність покришки, щоб вона не надто деформувалась під час різких маневрів.

Важливим технологічним елементом нового SportContact 7 є гумова суміш BlackChili, яка допомагає вирішувати завдання адаптації шини до типу покриття. Ця м’яка суміш добре поєднується з дуже жорсткою, низькопрофільною конструкцією шин і не лише забезпечує чудову керованість, але й значно збільшує пробіг.

До речі за що відповідають літні шини

Внутрішні тести Continental показали суттєве покращення показників SportContact 7 у порівнянні з його попередником. Зокрема, термін служби нових шин подовжується на 17 відсотків, пробіг збільшується на 10%. При цьому гальмівний шлях на мокрій дорозі скорочується на вісім відсотків, а на сухій дорозі кращий на 6%. Керованість і зчеплення як на вологих, так і на сухих умовах також стали кращими.

Суттєву перевагу над конкурентами показують незалежні випробування журналістів та водіїв, які спеціалізуються на тестуванні шин. Зокрема, німецький автомобільний журнал Gute Fahrt (Гарна їзда) після дев’яти видів випробувань поставив SportContact 7 на перше місце з оцінкою “видатна”. На автомобілях Golf GTI та Cupra Leon TSI тестувались сім моделей шин розміром 235/35 R 19 від європейських, азіатських та американських виробників.



Причиною такої високої загальної оцінки став баланс якостей SportContact 7: шина посіла перше місце в керованості на сухих і мокрих дорогах, в гальмуванні на мокрій і сухій поверхні та в тесті на аквапланування в поворотах. Особливо вразили показники гальмівного шляху та залишкової швидкості у порівняні з моделлю, що посіла друге місце: коли автомобіль з шинами Continental уже зупинився на сухому асфальті, конкурент все ще мчав повз нього на швидкості 22 км/год; а на мокрій дорозі на спідометрі було ще 20 км/год. Не важко здогадатись, що може відбутись в реальних умовах за такої різниці у характеристиках.

Інше німецьке автомобільне видання AutoBild перевіряло літні шини розміром 225/40 R18 на Toyota Yaris GR. “Динамічне проходження поворотів, точна реакція керма з чудовим зворотним зв’язком і надзвичайно безпечні характеристики гальмування як на мокрій, так і на сухій дорозі”, – такий вердикт редакторів щодо характеристик спортивної шини Continental.

Цікаво, що під час тестування гальмівного шляху на мокрій дорозі SportContact 7 зі швидкості 100 км/год мав гальмівний шлях 38,8 метрів, натомість шина з найгіршими характеристиками зупинила машину лише за 50 метрів. “Якби це сталось під час затору, який раптово виник на трасі, машина з гіршими шинами врізалася б у передню на SportContact 7 зі швидкості 48 км/год”, — підсумували експерти. Як цьому запобігти? “Уникайте дешевших брендів, особливо коли йдеться про спортивні шини”, – говорять експерти.

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SportContact 7 особливо підходить для потужних спортивних автомобілів з електричним і звичайним приводом. Шина була схвалена різними виробниками транспортних засобів і доступна в діаметрах від 18 до 24 дюймів.

Таким чином, нова спортивна шина Continental SportContact 7 має суттєво покращену керованість на сухих і мокрих дорогах або гоночних трасах, та надзвичайно тривалий термін служби. Це також позитивно відбивається на екологічності нових покришок.