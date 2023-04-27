Porsche уже объявил стартовые цены на Cayenne 2024 года и онлайн-конфигуратор для всех уровней комплектации уже доступен. Это означает, что пора узнать, насколько дорогим может быть последний Cayenne.

Новый Cayenne Turbo GT стоит от 197950 долларов США. Это флагман линейки Cayenne, имеющий 650 лошадиных сил от 4,0-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом. Благодаря спринту до первой сотни за 3,1 секунды, это один из самых быстрых внедорожников в мире.

Читайте также: Представлен Porsche Cayenne 2024 года.

Как обычно, мы начинаем с экстерьера, и палитра Porsche Paint to Sample является самым дорогим вариантом из всех. За 13 150 долларов США покупатели могут выбрать все варианты цвета, хотя по причинам, которые мы сейчас не понимаем, конфигуратор предлагает лишь предварительный просмотр автомобиля в темно-зеленом металлике. Если вы решите, вы можете объединить выбранный вариант с окрашенными 22-дюймовыми колесами за 600 долларов, хотя фактические колеса – 22-дюймовые легкосплавные диски GT Design – те же.

Есть много вариантов нанесения полос, но индивидуальный набор наклеек за 1020 долларов — это тот, который дает вам любой номер (до трех цифр), который вы хотите на дверях. Хотите потролить владельцев Porsche 959? Вы можете это сделать, и пока вы этим занимаетесь, выберите черные ручки за 350 долларов, противотуманные фонари за 330 долларов, задние фонари с эксклюзивным дизайном за 1140 долларов и крышку топливного бака эксклюзивного дизайна (так, крышку топливного бака) за 160 долларов. Есть и другие внешние дополнения, но в интересах времени и здравомыслия перейдем к интерьеру.

Если вы знаете широкий спектр вариантов интерьера Porsche, вы будете знать, что здравомыслие трудно поддерживать, и Turbo GT – несмотря на то, что стартовая цена составляет около 200 000 долларов – не исключение. Пакет интерьера Deviated Stitching Interior и Deviated Leather Seat Centers стоят 5070 долларов. Вы можете добавить больше кожи для внутренней отделки, потратив 690 долларов, но это не включает рулевую колонку, которая стоит еще 660 долларов. Помимо кожи, акценты салона Silvershade стоят 650 долларов США, а вышитый Porsche подголовник стоит 570 долларов. Цветные ремни безопасности стоят 660 долларов, а персонализированные пороги из углеродного волокна стоят 3060 долларов.

В интерьере есть многое другое, включая персонализированные кожаные коврики и кожаный кошелек для инструкции по эксплуатации, но мы завершим наш самый дорогой шоппинг опциями техники. Адаптивный круиз-контроль и система поддержки полосы движения стоят дополнительно 2750 долларов. Система ночного видения стоит 2310 долларов, камера кругового обзора – 1620 долларов, а экран для пассажиров – 1490 долларов. Обновление звуковой системы Burmester 3D стоит 5810 долларов США.

Когда все сказано и сделано, у нас потрачено 60530 долларов на опции. Это, с большим отрывом, самый дорогой Porsche Cayenne, который вы можете приобрести. Таким образом, общая цена самого дорогого нового Cayenne достигает 258 480 долларов.