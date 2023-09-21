Комітет з питань транспорту та інфраструктури підтримав законодавчі зміни щодо відповідальності за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму. Але все-таки це ще не закон.

Депутати з транспортного комітету підтримали проект закону №9564, який встановлює штрафи у розмірі 17 та 34 тисячі гривень за експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня гучності.

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«Під час воєнного стану такі шумові звуки є схожими на звуки ворожих безпілотних літальних апаратів (Шахедів), дронів та створюють уявлення про авіаційну і ракетну небезпеку, відволікаючи Збройні Сили України та правоохоронців», - написано в офіційному повідомленні на сайті ВР.

За перевищення рівня шуму пропонується встановити санкцію у фіксованому розмірі - 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн), а у випадку повторності - 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 000 грн) з можливим позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Компетенцією розгляду справ наділяються: у випадку першого порушення - органи Національної поліції, у випадку повторності порушення - районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди.

Щоб законопроєкт почав діяти, його мають ухвалити в залі парламенту, а потім підписати Президент.