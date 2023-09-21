Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законодательные изменения ответственности за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума. Но это еще не закон.

Депутаты из транспортного комитета поддержали проект закона №9564, устанавливающий штрафы в размере 17 и 34 тысяч гривен за эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума.

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«Во время военного состояния такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летательных аппаратов (Шахедов), дронов и создают представление об авиационной и ракетной опасности, отвлекая Вооруженные Силы Украины и правоохранителей», - написано в официальном сообщении на сайте ВР.

За превышение уровня шума предлагается установить санкцию в фиксированном размере – 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 грн), а в случае повторности – 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34 000 грн) с возможным лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Компетенцией рассмотрения дел наделяются: в случае первого нарушения – органы Национальной полиции, в случае повторности – районные, районные в городе, городские или районные суды.

Чтобы законопроект начал действовать, его надо будет принять в зале парламента, а затем подписать Президенту.