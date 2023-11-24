Panamera третьего поколения прибывает с обновленной компоновкой салона, мощностью до 670 л.с., и стартовой ценой от 101 550 долларов.

Компания Porsche наконец представила Panamera 2024 года. Новинка выйдет в свое третье поколение с несколькими изменениями, включая новый стиль, более мощные двигатели и улучшенную управляемость.

Читайте также: Porsche рассекретила салон Panamera нового поколения

Больше мощности

Porsche предложит четыре различных силовых агрегата E-Hybrid, включая мощную Panamera Turbo E-Hybrid. Он оснащен обновленным 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и электродвигателем, работающим от аккумулятора емкостью 25,9 киловатт-часов. Общая мощность силовой установки составляет 670 лошадиных сил, передающей мощность на все четыре колеса через восьмиступенчатую трансмиссию PDK. Автомобиль может разгоняться до первой сотни за 3,0 секунды.

Panamera и Panamera 4 будут иметь под капотом 2,9-литровый двигатель V6 с турбонаддувом. Он производит больше мощности, чем ранее, выкачивая 348 л.с. – увеличение на 23 лошадей. V6 может разгонять обычную модель до сотни за 5,0 секунды. Полноприводная Panamera 4 может разгоняться до сотни за 4,7 секунды.

Новая подвеска

Panamera стандартно оснащается двухкамерной пневматической подвеской с двумя клапанами и системой Porsche Active Suspension Management. Он разделяет контроль сжатия и отскока амортизатора для большего комфорта.

Опциональная система Porsche Active Ride, доступна для моделей E-Hybrid, может поддерживать кузов Panamera ровно и даже чрезмерно компенсировать движения автомобиля наклона и крена. Это позволяет седану наклоняться в поворотах, как мотоцикл. Рулевое управление задней осью также является опциональным.

Свежий дизайн

Новая Panamera третьего поколения внешне очень похожа на предыдущую модель, но есть некоторые изменения. Автомобиль теперь имеет дополнительный воздухозаборник над передним номерным знаком, необходимый для охлаждения обновленной линейки силовых агрегатов. Он имеет новые линии окон, а фары LED Matrix Design теперь являются стандартными функциями.

Внутри Panamera имеет обновленную центральную консоль, которая перемещает селектор коробки передач справа от руля и на приборную панель, как и полностью электрический Taycan компании. Также теперь доступен дополнительный 10,9-дюймовый дисплей для пассажиров, который позволяет пассажиру видеть данные о характеристиках автомобиля, изменять настройки информационно-развлекательной системы или транслировать видео.

Porsche отличает Panamera Turbo E-Hybrid от остального модельного ряда уникальной передней панелью, задним диффузором и темно-бронзовыми выхлопными трубами. Модель также имеет контрастный цвет Turbonite на боковых пневматических лопастях, окантовке окон и фирменном знаке "turbo" на задней части. Компания также использует Turbonite в интерьере, включая центральный тахометр на цифровой панели приборов.

Цена и наличие

Panamera 2024 года уже доступна для заказа, и автопроизводитель ожидает, что она поступит к дилерам весной 2024 года. Цена будет стартовать от 101 550 долларов, а стартовая цена Panamera 4 – 108 550 долларов США.

Читайте также: Депутаты поддержали штрафы 17 и 34 тысячи гривен за громкий выхлоп

Компания Porsche сообщает, что позже объявит информацию о ценах и время прибытия Panamera Turbo E-Hybrid. Автопроизводитель продолжит производство модели на заводе в Лейпциге.