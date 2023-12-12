У электрического Porsche Macan будет один из самых больших проекционных дисплеев в мире

Porsche показала, как работает проекция в новом электрическом Macan. Компания опубликовала серию фотографий интерьера электрического кроссовера. На них можно рассмотреть архитектуру передней панели с тремя экранами и как работает проекция с дополненной реальностью.

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В Porsche утверждают, что проекционный дисплей в новом Macan – один из самых больших среди существующих. Изображение охватывает пространство перед автомобилем на десять метров вперед и на 2,2 метра в сторону.

На передней панели Macan установлены три экрана: цифровая приборная панель диагональю 12,6 дюйма, центральный 10,9-дюймовый тачскрин и еще один дополнительный дисплей перед пассажиром впереди того же размера - на него можно выводить видео, например, с YouTube. Загрузить приложение можно через магазин Porsche App Center, в котором кроме YouTube есть Spotify, WebEx (видеоконференции), карты и различные игры.

Несмотря на общую тенденцию, Porsche не отказалась от физических кнопок и переключателей, их в салоне Macan немало. На центральной консоли можно увидеть комбинированный блок управления температурой, подогревом и вентиляцией кресел. Главная же фишка электрического Macan – проекция с дополненной реальностью, выводящая подсказки для водителя на лобовое стекло. На официальных фото показали стрелки навигации и графику системы контроля полосы.

Электронный Porsche Macan появится на рынке в начале 2024 года. Уже известно, что в основу кроссовера ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric), он получит несколько силовых установок по выбору, при этом батарея будет емкостью 100 киловатт-часов. Электрическая система «Макана» – 800-вольтовая, что позволит заряжаться постоянным током мощностью до 350 киловатт.

По неофициальной информации, электрический Macan разделит узлы и агрегаты с Taycan: два электромотора установят на передней и задней осях, и суммарно они будут выдавать 612 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Причем один из электродвигателей сдвинут максимально назад для лучшего развлечения - масса будет распределена в соотношении 48:52 против 49:51 у Taycan.