Китайский производитель смартфонов Xiaomi официально представил свой первый электромобиль SU7, который должен составить конкуренцию... Таким образом Xiaomi опередили компанию Apple в создании первого собственного электромобиля.

Электрический седан был разработан под руководством Тяньюань Ли, который был ведущим дизайнером BMW iX.

Xiaomi сразу замахнулась на конкуренцию с такими брендами, как Рогѕсһе Taycan и Tesla Model S. Новый SU7 представлен в двух вариациях с запасом хода в 700 и 800 км.

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Первое, что бросается в глаза – дизайн. Автомобиль имеет плавные линии кузова, и элегантно оформленные фары и фонари. Сообщается, что новый SU7 будет иметь активную аэродинамику: подвижный задний спойлер и жалюзи решетки радиатора. Также автомобиль будет предлагаться в нескольких различных цветах.

Xiaomi впервые объявила о планах создать серийный автомобиль в 2021 году, и генеральный директор бренда Лэй Цзюнь заявил, что компания потратила 1,4 миллиарда долларов на разработку SU7. Ожидается, что продажа модели в Китае начнется через несколько месяцев, а впоследствии автомобиль будут экспортировать в другие страны.

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Стоимость авто также объявят позже. Генеральный директор сообщил, что стоимость "действительно будет немного высокой, но такая, которую все будут считать оправданной". Автомобили Xiaomi будут производиться подразделением государственного автопроизводителя BAIC Group на заводе в Пекине, который способен произвести почти 200 тысяч авто в год.

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В основе нового SU7 используется платформа "Modena". Неизвестно, или это просто совпадение, или платформа действительно названа в честь города, где когда-то была основана компания Ferrari. Кузов имеет длину 4997 мм, ширину 1963 мм и высоту 1455 мм, а колесная база составляет 3000 мм.

Платформа "Modena"

Сначала будет две модели – одномоторная, заднеприводная SU7 и двухмоторная, полноприводная SU7 Max – с более мощными версиями. Базовая версия авто будет иметь батарею емкостью 73,6 кВт-часов, тогда как топовая – 101 кВт-ч. Обе батареи разработаны китайской компанией CATL.

Xiaomi разработала три разновидности электродвигателя для автомобиля, которые – намеренно или непреднамеренно – названы в честь двигателей внутреннего сгорания: V6, V6s и V8s. В базовой модели SU7 используется электродвигатель V6, который развивает 220 кВт и 400 Нм, что обеспечивает заявленное время разгона 0-100 км/ч за 5,28 секунды и заявленный запас хода 668 км.

Между тем SU7 Max сочетает двигатель V6 мощностью 220 кВт/400 Нм с двигателем V6 мощностью 275 кВт/500 Нм для системной мощности 495 кВт и 838 Нм, способной разгоняться до 100 км/ч за 2,78 секунды.

Топовый электродвигатель V8s должен выйти в 2025 году, и, как утверждается, он будет производить до 500 кВт и 635 Нм на 27 200 об/мин (по сравнению с 21 000 об/мин для V6 и V6s). Xiaomi утверждает, что теоретический максимальный запас хода составляет более 1200 км (в тестировании CLTC) от еще большей батареи емкостью 150 кВт-ч, которую может поддерживать платформа.

Салон нового SU7 - это царство всех передовых технологий компании Xiaomi.16,1-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, тонкий приборный дисплей перед водителем, проекционный дисплей, намеки на дизайн Porsche на передних спортивных сиденьях и круглые кнопки на руле.

Для задних пассажиров есть интересная возможность прикрепить с помощью специальных магнитов-коннекторов собственные гаджеты бренда Xiaomi к спинкам передних сидений.

Как сообщили в Xiaomi, вся информационно-развлекательная система будет работать под управлением собственной операционной системы Xiaomi HyperOS, которая также будет принята на всех телефонах и других устройствах бренда, заменив актуальную ОС на базе Android, которая сейчас используется компанией. Благодаря процессору Qualcomm Snapdragon загрузка системы занимает менее чем две секунды, и она может выполнять многозадачность с разделенным экраном или транслировать с вашего телефона.

Набор средств помощи водителю также достаточно богат. SU7 имеет лидарный датчик на крыше, радарные датчики, которые следят за положением автомобиля в полосе движения, 12 ультразвуковых радаров и 11 камер. Также авто будет иметь систему автоматической парковки.

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Интересно, что даже в базовой версии авто устанавливаются 4-поршневые тормоза Brembo, адаптивная пневматическая подвеска и система активной стабилизации. Также автомобиль от Xiaomi использует собственную технологию автономного вождения, которая, как сообщается, будет способна самостоятельно управлять дорогами определенных городов Китая до конца следующего года.

Рынок импортируемых китайских электромобилей уже достаточно сильно развит в Украине, поэтому вполне возможно, что уже вскоре несколько новых Xiaomi SU7 появятся на наших дорогах.