Ранее сообщалось, что производство начнется только в 2024 году. Однако небольшие партии автомобилей уже выпускаются.

Около месяца назад Xiaomi уже приступила к производству машин, о чем пишет Сarnewschina со ссылкой на внутренний источник с завода компании. Завод Xiaomi в Пекине в настоящее время производит около 50 автомобилей в неделю.

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Одобрение Министерства промышленности и информатизации КНР ожидается в ближайшие месяц-два, позднее — до конца года. Когда Xiaomi получит одобрение, компания сможет приступить к массовому производству, о чем сообщил источник из ведомства. Xiaomi необходимо получить лицензию на производство от Государственного комитета по развитию и реформе КНР, а также от Министерства промышленности и информатизации КНР.

Xiaomi уже начала набирать заводской персонал в прошлом месяце, причем кандидатов отбирают строго. Некоторые люди, работавшие в Mercedes и Tesla, не приняли на работу. Масштабный набор персонала начнется в конце этого года.

По словам автомобильного эксперта, для увеличения производства до 10 000 единиц в месяц требуется около четырех месяцев, а для выхода на полную мощность требуется от полугода до года. Мощность завода Xiaomi на первом этапе установлена на уровне 150 000 автомобилей в год.

Ожидается, что седан MS11 будет стоить около 27 000 долларов и будет конкурировать с Tesla Model 3, BYD Seal, Deepal SL03 и десятками других китайских электромобилей.