Xiaomi уже получила одобрение государственного регулятора, но все еще нуждается в разрешении от Министерства промышленности и информации.

Национальная комиссия по вопросам развития и реформ (NDRC), регулирующая новые инвестиции и производственные мощности в автомобильной промышленности Китая, дала добро на производство электромобилей Xiaomi, пишет Reuters.

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Xiaomi пообещала инвестировать $10 млрд в течение десятилетия в автомобильный бизнес и поставила своей целью массовое производство своих первых автомобилей уже в первой половине 2024 года.

Согласно сообщению государственной газеты Beijing Daily, Xiaomi завершила строительство завода в Пекине, способного производить 200 тыс. электромобилей в год.

Однако предприятие все еще нуждается в разрешении Министерства промышленности и информации, которое оценивает новые автопроизводства и модели относительно технических требований и безопасности.

Компания планирует использовать тысячи своих магазинов в качестве выставочных залов для электромобилей.