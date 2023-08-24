Xiaomi вже отримала схвалення державного регулятора, але все ще потребує дозволу від Міністерства промисловості та інформації.

Національна китайська комісія з питань розвитку та реформ (NDRC), яка регулює нові інвестиції та виробничі потужності в автомобільній промисловості КНР, дала добро на виробництво електромобілів корпорації Xiaomi, пише Reuters.

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Xiaomi пообіцяла інвестувати $10 млрд протягом десятиліття в автомобільний бізнес і поставила за мету масове виробництво своїх перших автомобілів вже у першій половині 2024 року.

Згідно з повідомленням державної газети Beijing Daily, Xiaomi завершила будівництво заводу у Пекіні, здатного виготовляти 200 тис. електромобілів на рік.

Однак підприємство все ще потребує дозволу від Міністерства промисловості та інформації, яке оцінює нові автовиробництва та моделі щодо технічних вимог і безпеки.

Компанія планує використовувати тисячі своїх магазинів як виставкові зали для електромобілів.