Xiaomi MS11 – перший автомобіль китайської компанії – вперше показали на рендерах. Рендери зроблені на основі зображень прототипу і деталей кузова, що втекли в Мережу.

Xiaomi на повну силу тестує свій перший автомобіль MS11 на дорогах загального користування в Китаї, але прототипи, як правило, добре укутують - щоб не розсекретити дизайн раніше часу. Тим не менш, витікання трапляються – буквально днями до мережі потрапили фото переднього та заднього бамперів MS11.

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"Злив" навіть довелося коментувати офіційно - було підтверджено, що компоненти дійсно відносяться до авто Xiaomi, але це, мовляв, не фінальний варіант. Тим не менш, зібравши дані всіх витоків воєдино, в Китаї вперше відтворили вигляд першого автомобіля Xiaomi.

Зазначається, що він не є фінальним, але дуже близьким до того, що зараз тестується компанією. На зображеннях представлений купеподібний седан, що своїм виглядом нагадує Porsche Panamera, а фарами - електричний Porsche Taycan. Приплив на даху в області лобового скла – очевидна ознака лідара, особливість світлотехніки ззаду – з'єднані між собою ліхтарі.

Офіційна прем'єра Xiaomi MS11 очікується цього року. Технічні характеристики поки що не розкриваються. Відомо лише, що авто запропонують із передовими твердотілими тяговими акумуляторами BYD та CATL. Можна не сумніватися, що авто буде потужним (інакше навіщо йому екстер'єр як у спорткара?), але водночас доступним: очікувана ціна – близько 30-35 тис. доларів.