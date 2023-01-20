Семидюймовий сенсорний екран для автомобілів середин 2000-х років підтримує Android Auto та Apple CarPlay.

Якщо у вас є автомобіль 2000-х років, який гостро потребує технічного оновлення, новий Porsche Classic Communication Management Plus — саме те, що вам потрібно для сучасних зручностей.

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Навіщо дозволяти ринку післяпродажного обслуговування заробляти на restomods, коли ви можете отримати хороший прибуток для себе? Саме це мав на увазі Porsche, коли кілька років тому вирішив запустити сучасну інформаційно-розважальну систему для старих моделей, доповнену Android Auto та Apple CarPlay.

Медіапрогравачі сумісні із шостим поколінням 911 (2005–2008), Boxster і Cayman (2005–2008), а також Cayenne першого покоління (2003–2008). Вперше Porsche також задумав індивідуальні пристрої для різних регіонів. Нова система замінює оригінальне обладнання та підходить, не вимагаючи жодних модифікацій.

Інформаційно розважальна система Porsche була розроблена таким чином, щоб поєднуватися з дизайном кнопок, розташованих на центральній консолі, щоб вона виглядала так, ніби вона прийшла прямо з заводу. Програвач легко інтегрується в оточення та працює з оригінальними динаміками, підсилювачем та антеною. Крім того, екран навігації продовжить працювати на панелі приладів.

У Німеччині така система обійдеться у 1 520 євро, а за навігаційні карти доведеться заплатити додатково.