Ігрові крісла Porsche продаються в обмеженій кількості. Вони гарантують «ідеальну посадку», але коштують 2500 доларів.

Завдяки співпраці, яка почалася в 60-х роках з 911, Porsche і Recaro поділяють пристрасть і ентузіазм до спорту, змагань і культового дизайну. Сьогодні ці фірми об’єднують зусилля, щоб представити нам обмежене видання ігрового крісла, яке, як стверджується, приносить 100-відсотковий дух перегонів навіть поза гоночною трасою.

Читайте також: Шестиколісний пікап Porsche продають за майже 200 тисяч доларів

Ігрове крісло Porsche та Recaro було представлено на віртуальній 24-годинній гонці Ле-Ман. Porsche 911 GT3 R, який надихнув на дизайн нового ігрового крісла, також був вперше представлений у рамках серії віртуальних перегонів. Природно, ігрове крісло в червоно-біло-чорних кольорах буде використовуватися робочою командою Porsche eSports.

Ігрове крісло Porsche є обмеженою версією Recaro Exo Platinum. Його підголівник має проходи для ременів і прикрашений гербом Porsche спереду та логотипом Recaro ззаду, тоді як підлокітник 5D має алюмінієву опору та кілька регулювань. Основа також виготовлена з легкого алюмінієвого сплаву.

Інші особливості включають плавне регулювання, що дозволяє регулювати висоту сидіння в будь-який час. Коліщатко сидіння зміцнене полімером і призначене для будь-якої підлоги. Максимальна вантажопідйомність становить 150 кілограмів.

Чи будете ви використовувати його як ігрове крісло чи як офісне крісло вдома, це повністю залежить від вас. Його натхненно автоспортивними сидіннями, і стверджується, що воно переносить відчуття справжньої гонки з гоночної траси на монітор. У Porsche заявили, що ігрове крісло призначене для великих відстаней і багатьох віртуальних кіл, пропонуючи «неперевершений ігровий досвід, забезпечуючи комфорт і здоров’я спини».

Ігрове крісло Porsche x Recaro коштує 2499 доларів. Хоча може зайтися що це не дешево, але нагадаємо, що Porsche одного разу продала офісне крісло RS за ціною 6750 доларів.

Обмежена серія ігрового крісла Porsche x Recaro виробляється в Німеччині та випущена лише 911 одиницями по всьому світу. Тепер крісло доступне у магазинах Porsche Design, авторизованих дилерських центрах Porsche та в онлайн-магазинах Porsche.