Игровые кресла Porsche продаются в ограниченном количестве. Они гарантируют "идеальную посадку", но стоят 2500 долларов.

Благодаря сотрудничеству, которое началось в 60-х годах с 911, Porsche и Recaro разделяют страсть и энтузиазм к спорту, соревнованиям и культовому дизайну. Сегодня эти фирмы объединяют усилия, чтобы представить нам ограниченное издание игрового кресла, которое, как утверждается, приносит 100-процентный дух гонки даже вне гоночной трассы.

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Игровое кресло Porsche и Recaro было представлено на виртуальной 24-часовой гонке Ле-Ман. Porsche 911 GT3 R, вдохновивший на дизайн нового игрового кресла, также был впервые представлен в рамках серии виртуальных гонок. Естественно, игровое кресло в красно-бело-черном цвете будет использоваться рабочей командой Porsche eSports.

Игровое кресло Porsche представляет собой ограниченную версию Recaro Exo Platinum. Его подголовник имеет проходы для ремней и украшен гербом Porsche спереди и логотипом Recaro сзади, тогда как подлокотник 5D имеет алюминиевую опору и несколько регулировок. Основание также изготовлено из легкого алюминиевого сплава.

Другие особенности включают плавную регулировку, позволяющую регулировать высоту сиденья в любое время. Колесичко сиденье укреплено полимером и предназначено для любого пола. Максимальная грузоподъемность составляет 150 кг.

Будете ли вы использовать его как игровое кресло или как офисное кресло на дому, это полностью зависит от вас. Его вдохновенно автоспортивными сиденьями и утверждается, что оно переносит ощущение настоящей гонки с гоночной трассы на монитор. В Porsche заявили, что игровое кресло предназначено для больших расстояний и многих виртуальных кругов, предлагая непревзойденный игровой опыт, обеспечивая комфорт и здоровье спины.

Игровое кресло Porsche x Recaro стоит 2499 долларов. Хотя может зайти что это не дешево, но напомним, что Porsche однажды продала офисное кресло RS по цене 6750 долларов.

Ограниченная серия кресла Porsche x Recaro производится в Германии и выпущена лишь 911 единицами по всему миру. Теперь кресло доступно в магазинах Porsche Design, авторизованных дилерских центрах Porsche и онлайн магазинах Porsche.