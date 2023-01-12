Пікап виготовлений із частин від різних моделей Porsche. Він отримав вантажний простір завдовжки 2050 мм, вкритий дубовою підлогою.

На продаж у Німеччині виставили незвичайний шестиколісний пікап на базі купе Porsche 944. Його ціна складає 188 508 доларів – на рівні базового Bentley Bentayga. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті Carscoops.

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Пікап побудований з частин від різних моделей Porsche. Передня частина взята від моделі 944 S2, яка випускалася з 1989 до 1991 року. Фари – від моделі 924 Carrera GT 1980 випуску.

Побудова проекту розпочалася у 1995 році і була завершена у 2021 році. Він дозволений для використання на дорогах загального користування, а його пробіг становить 1200 км.

Кузов пофарбували у помаранчевий колір "Continental Orange", який доповнили чорною графікою. На авто встановили шість 17-дюймових колісних легкосплавних дисків BBS від Porsche 993 Turbo 1995 року випуску.

Інтер'єр розрахований на дві особи. Він виготовлений із чорної шкіри та помаранчевої тканини з контрастним рядком.

Під капотом встановлений атмосферний бензиновий двигун, запозичений у моделі Porsche 968. Він видає потужність 240 к.с. Двигун працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою передач.