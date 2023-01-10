Porsche Boxster нового покоління буде працювати на платформі Premium Platform Electric. Повідомляється, що він буде доступний з одним або двома двигунами.

Porsche 718 Boxster і Cayman — це потужні автомобілі початкового рівня німецького бренду для людей, які хочуть отримати захоплюючі враження, але не хочуть платити за один із багатьох варіантів 911.

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Наступне покоління цих моделей здійснить масовий перехід до використання електричних силових агрегатів, а не двигунів внутрішнього згоряння як було у попередніх ітераціях.

Porsche анонсувала електричні Boxster і Cayman під час щорічної конференції автовиробника в 2022 році. Перша з цих нових моделей буде представлена в 2025 році. Ось усе, що ми знаємо про нові спортивні електромобілі Porsche напередодні їх появи.

Як буде виглядати?

Судячи зі шпигунських знімків, новий Boxster виглядає більш яскраво, ніж попередні покоління. Зберігається схожість із попередніми автомобілями, але чіткі лінії надають автомобілю трохи ретро стилю.

Нижня панель має активні ламелі. Вентиляційні отвори можна закрити, коли додаткове повітря не потрібне. Електромобілі не мають таких потреб в охолодженні, як транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння. Збереження великого отвору дозволяє новому Boxster зберегти традиційний спортивний вигляд.

Загальні пропорції роблять так, щоб Boxster EV все ще мав середньорозташований двигун через простір між сидіннями та задньою віссю. Це може ввести в оману людей, які бачать нову модель, але не розуміють, що є нова трансмісія.

Трансмісія та акумулятор

Припускають, що Porsche запропонує компоновку з двома двигунами, повним приводом і одним двигуном, із заднім приводом. Результати кожної конфігурації досі залишаються загадкою.

Повідомляється, що під обшивкою Porsche їздить на платформі Premium Platform Electric. Він також буде під новим Macan EV, Audi A6 E-Tron та багатьма іншими моделями.

Хоча ми не знаємо подробиць про батарею Boxster, є деякі подробиці про інші транспортні засоби, які використовують платформу PPE. Майбутній Macan EV матиме пакет потужністю 100 кВт/год . Повідомляється, що цей електромобіль заряджатиметься від 275 кВт до 280 кВт на швидкому зарядному пристрої постійного струму. Це дозволить перейти від 5 до 80 відсотків приблизно за 25 хвилин.

Коли ми його побачимо?

Porsche каже, що ці електромобілі з’являться у 2025 році, але є ще деякі питання. Ми не знаємо, чи будуть Boxster і Cayman окремі дебюти чи прем’єра на одному заході. Конкретні терміни запуску також невідомі.

Скільки буде коштувати?

Поки рано знати, скільки Porsche попросить за новий електромобіль. Для контексту, існуючий 718 Boxster починається з $66 950. Ми, звичайно, не очікуємо, що компанія жадатиме менше за модель наступного покоління порівняно з існуючою.