Porsche Boxster нового поколения будет работать на платформе Premium Platform Electric. Сообщается, что он будет доступен с одним или двумя двигателями.

Porsche 718 Boxster и Cayman – это мощные автомобили начального уровня немецкого бренда для людей, которые хотят получить увлекательные впечатления, но не хотят платить за один из многих вариантов 911.

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Следующее поколение этих моделей осуществит массовый переход к использованию электрических силовых агрегатов, а не двигателей внутреннего сгорания, как было в предыдущих итерациях.

Porsche анонсировала электрические Boxster и Cayman на ежегодной конференции автопроизводителя в 2022 году. Первая из этих новых моделей будет представлена в 2025 году. Вот все, что мы знаем о новых спортивных электромобилях Porsche в преддверии их появления.

Как будет смотреться?

Судя по шпионским снимкам, новый Boxster выглядит более ярко, чем предыдущие поколения. Сохраняется сходство с предыдущими автомобилями, но четкие линии придают автомобилю немного ретро-стиля.

Нижняя панель имеет активные ламели. Вентиляционные отверстия можно закрыть, когда дополнительный воздух не нужен. Электромобили не нуждаются в охлаждении, как транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания. Сохранение большого отверстия позволяет новому Boxsterу сохранить традиционный спортивный вид.

Общие пропорции делают так, чтобы Boxster EV все еще имел среднерасположенный двигатель через пространство между сиденьями и задней осью. Это может обмануть людей, которые видят новую модель, но не понимают, что есть новая трансмиссия.

Трансмиссия и аккумулятор

Предполагается, что Porsche предложит компоновку с двумя двигателями, полным приводом и одним двигателем, с задним приводом. Результаты каждой конфигурации остаются загадкой.

Под обшивкой Porsche ездит на платформе Premium Platform Electric. Он будет также под новым Macan EV, Audi A6 E-Tron и многими другими моделями.

Хотя мы не знаем подробностей о батарее Boxster, есть некоторые подробности других транспортных средств, которые используют платформу PPE. Будущий Macan EV будет иметь пакет мощностью 100 кВт/ч. Сообщается, что электромобиль будет заряжаться от 275 кВт до 280 кВт на быстром зарядном устройстве постоянного тока. Это позволит перейти от 5 до 80 процентов примерно за 25 минут.

Когда мы его увидим?

Porsche говорит, что эти электромобили появятся в 2025 году, но есть еще некоторые вопросы. Мы не знаем, будут ли Boxster и Cayman отдельные дебюты или премьера на одном мероприятии. Конкретные сроки запуска также не известны.

Сколько будет стоить?

Пока рано знать сколько Porsche попросит за новый электромобиль. Для контекста существующий 718 Boxster начинается с $66 950. Мы, конечно, не ожидаем, что компания будет требовать меньше модели следующего поколения по сравнению с существующей.