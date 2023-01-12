Пикап изготовлен из частей различных моделей Porsche. Он получил грузовое пространство длиной 2050 мм, покрытое дубовым полом.

На продажу в Германии был выставлен необычный шестиколесный пикап на базе купе Porsche 944. Его цена составляет 188 508 долларов – на уровне базового Bentley Bentayga. Подробности об автомобиле рассказали на сайте Carscoops.

Читайте также: Каким будет первый электрический Porsche Boxster

Пикап построен из частей разных моделей Porsche. Передняя часть взята от модели 944 S2, которая выпускалась с 1989 по 1991 год. Фары взяты от модели 924 Carrera GT 1980 года выпуска.

Построение проекта началось в 1995 году и было завершено в 2021 году. Он разрешен для использования на дорогах общего пользования, а его пробег составляет 1200 км.

Кузов покрасили в оранжевый цвет "Continental Orange", дополненный черной графикой. На автомобиле установили шесть 17-дюймовых колесных легкосплавных дисков BBS от Porsche 993 Turbo 1995 года выпуска.

Интерьер рассчитан на два человека. Он изготовлен из черной кожи и оранжевой ткани с контрастной строчкой.

Под капотом установлен атмосферный бензиновый двигатель, взятый у модели Porsche 968. Он выдает мощность 240 л.с. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Две задние оси ведущие.