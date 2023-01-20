Семидюймовый сенсорный экран для автомобилей средин 2000-х годов поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

Если у вас есть автомобиль 2000-х годов, остро нуждающийся в техническом обновлении, новый Porsche Classic Communication Management Plus – именно то, что вам нужно для современных удобств.

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Зачем позволять рынку послепродажного обслуживания зарабатывать на restomods, когда вы можете получить хорошую прибыль для себя? Именно это имел в виду Porsche, когда несколько лет назад решил запустить современную информационно развлекательную систему для старых моделей, дополненную Android Auto и Apple CarPlay.

Медиапроигрыватели совместимы с шестым поколением 911 (2005–2008), Boxster и Cayman (2005–2008), а также Cayenne первого поколения (2003–2008). Впервые Porsche также задумал индивидуальные устройства для разных регионов. Новая система заменяет оригинальное оборудование и подходит, не требуя никаких модификаций.

Информационно-развлекательная система Porsche была разработана таким образом, чтобы сочетаться с дизайном кнопок, расположенных на центральной консоли, чтобы она выглядела так, будто она пришла прямо с завода. Проигрыватель легко интегрируется в окружение и работает с оригинальными динамиками, усилителем и антенной. Кроме того, экран навигации продолжит работу на панели приборов.

В Германии такая система обойдется в 1520 евро, а за навигационные карты придется заплатить дополнительно.