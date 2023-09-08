Раніше повідомлялося, що виробництво розпочнеться лише у 2024 році. Проте невеликі партії автомобілів вже випускаються.

Близько місяця тому Xiaomi вже розпочала виробництво машин, про що пише Сarnewschina з посиланням на внутрішнє джерело з заводу компанії. Завод Xiaomi у Пекіні в даний час виробляє близько 50 автомобілів на тиждень.

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Схвалення Міністерства промисловості та інформатизації КНР очікується протягом найближчих місяців-два, найпізніше — до кінця року. Коли Xiaomi отримає схвалення, компанія зможе розпочати масове виробництво, про що повідомило джерело з відомства.

Xiaomi необхідно отримати ліцензії на виробництво від Державного комітету з розвитку та реформи КНР, а також від Міністерства промисловості та інформатизації КНР.

Xiaomi вже почала набирати заводський персонал минулого місяця, причому кандидатів відбирають суворо. Деяких людей, які працювали у Mercedes та Tesla, не взяли на роботу. Масштабний набір персоналу розпочнеться наприкінці цього року.

За словами автомобільного експерта, для збільшення виробництва до 10 000 одиниць на місяць потрібно близько чотирьох місяців, а для виходу на повну потужність потрібно від пів року до цілого року. Потужність заводу Xiaomi на першому етапі встановлена на рівні 150 000 автомобілів на рік.

Очікується, що седан MS11 коштуватиме близько 27 000 доларів і конкуруватиме з Tesla Model 3, BYD Seal, Deepal SL03 та десятками інших китайських електромобілів.