Китайський виробник смартфонів Xiaomi офіційно презентував свій перший електромобіль SU7, який має скласти конкуренцію... Porsche Taycan! Таким чином Xiaomi випередили компанію Apple у створенні першого власного електромобіля.

Електричний седан був розроблений під керівництвом Тяньюань Лі, який був провідним дизайнером BMW iX.

Xiaomi одразу замахнулась на конкуренцію з такими брендами, як Porsсhe Taycan та Tesla Model S. Новий SU7 представлено у двох варіаціях з запасом ходу у 700 та 800 км.

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Перше, що впадає в очі – дизайн. Автомобіль має плавні лінії кузова, та елегантно оформлені фари та ліхтарі. Повідомляється, що новий SU7 матиме активну аеродинаміку: рухомий задній спойлер і жалюзі решітки радіатора. Також автомобіль буде пропонуватись у декількох різних кольорах.

Xiaomi вперше оголосила про плани створити серійний автомобіль у 2021 році, і генеральний директор бренду Лей Цзюнь заявив, що компанія витратила 1,4 мільярда доларів на розробку SU7. Очікується, що продаж моделі в Китаї розпочнеться за декілька місяців, а згодом автомобіль експортуватимуть в інші країні.

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Вартість авто також оголосять згодом. Генеральний директор повідомив, що вартість "справді буде трохи високою, але така, яку всі вважатимуть виправданою". Автомобілі Xiaomi будуть вироблятися підрозділом державного автовиробника BAIC Group на заводі в Пекіні, що здатен виробити майже 200 тисяч авто на рік.

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В основі нового SU7 використовується платформа “Modena”. Невідомо, чи це просто збіг, чи платформа дійсно названа на честь міста, де колись було засновано компанію Ferrari. Кузов має довжину 4997 мм, ширину 1963 мм і висоту 1455 мм, а колісна база становить 3000 мм.

Платформа “Modena”

Спочатку буде дві моделі – одномоторна, задньопривідна SU7 та двомоторна, повнопривідна SU7 Max – з більш потужними версіями. Базова версія авто матиме батарею місткістю 73,6 кВт-годин, тоді як топова – 101 кВт-год. Обидві батареї розроблені китайською компанією CATL.

Xiaomi розробила три різновиди електродвигуна для автомобіля, які – навмисно чи ненавмисно – названі на честь двигунів внутрішнього згоряння: V6, V6s та V8s. У базовій моделі SU7 використовується електродвигун V6, який розвиває 220 кВт і 400 Нм, що забезпечує заявлений час розгону 0-100 км/год за 5,28 секунди та заявлений запас ходу 668 км.

Тим часом SU7 Max поєднує двигун V6 потужністю 220 кВт/400 Нм з двигуном V6 потужністю 275 кВт/500 Нм для системної потужності 495 кВт і 838 Нм, здатної розганятися до 100 км/год за 2,78 секунди.

Топовий електродвигун V8s має вийти у 2025 році, і, як стверджується, він вироблятиме до 500 кВт і 635 Нм на 27 200 об/хв (порівняно з 21 000 об/хв для V6 і V6s). Xiaomi стверджує, що теоретичний максимальний запас ходу становить понад 1200 км (у тестуванні CLTC) від ще більшої батареї місткістю 150 кВт-год, яку може підтримувати платформа.

Салон нового SU7 — це царство усіх передових технологій компанії Xiaomi.16,1-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, тонкий приладовий дисплей перед водієм, проєкційний дисплей, натяки на дизайн Porsche на передніх спортивних сидіннях і круглі кнопки на кермі.

Для задніх пасажирів є цікава можливість прикріпити за допомогою спеціальних магнітів-конекторів власні гаджети бренду Xiaomi до спинок передніх сидінь.

Як повідомили в Xiaomi, вся інформаційно-розважальна система працюватиме під керуванням власної операційної системи Xiaomi HyperOS, яка також буде прийнята на всіх телефонах та інших пристроях бренду, замінивши актуальну ОС на базі Android, яка зараз використовується компанією. Завдяки процесору Qualcomm Snapdragon завантаження системи займає менш ніж дві секунди, і вона може виконувати багатозадачність із розділеним екраном або транслювати з вашого телефону.

Набір засобів допомоги водієві також досить багатий. SU7 має лідарний датчик на даху, радарні датчики, які слідкують за положенням автомобіля у смузі руху, 12 ультразвукових радарів і 11 камер. Також авто матиме систему автоматичного паркування.

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Цікаво, що навіть в базовій версії авто встановлюються 4-поршневі гальма Brembo, адаптивна пневматична підвіска та система активної стабілізації. Також автомобіль від Xiaomi використовує власну технологію автономного водіння, яка, як повідомляється, буде здатна самостійно керувати дорогами певних міст Китаю до кінця наступного року.

Ринок імпортованих китайських електромобілів вже досить сильно розвинутий в Україні, тож цілком можливо, що вже незабаром декілька нових Xiaomi SU7 з’являться на наших дорогах.