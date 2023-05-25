Можна з упевненістю сказати, що 2022 рік не був найкращим для Taycan з точки зору продажів, враховуючи, що поставки впали на 16 відсотків до 34 801 одиниць.

Porsche поклав провину на вузькі місця в ланцюзі поставок, оскільки деякі компоненти було важко отримати протягом року. Перший квартал 2023 року також був не кращим, оскільки обсяги продажів впали на 3 відсотки порівняно з тим самим кварталом минулого року, а завод у Цуффенхаузені поставив 9152 автомобілі з січня по березень.

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Тим часом тестується оновлення в середині циклу, щоб омолодити продажі. Шпигуни спіймали прототип, який відпочивав на Нюрбурзькій трасі, ховаючи зміни в стилі під вміло застосованим камуфляжем у колір кузова. Легко помітити напис «HD Matrix» всередині фар, що символізує нову технологію, яка дебютувала в Cayenne 2024 року як додаткове обладнання. Кожна фара має понад 32 000 пікселів, а яскравість автоматично регулюється більш ніж 1000 способами.

Ми не можемо сказати, що відбувається з переднім бампером, оскільки він має чорні пластикові деталі, щоб приховати те, що, на нашу думку, є новим дизайном. Оскільки це лише підтяжка обличчя, бічний профіль практично не змінився. Зважаючи на це, ми не пам’ятаємо, коли востаннє бачили чорно-білий герб Porsche на центральних ковпаках коліс.

Найбільш очевидна новинка в задній частині, де прототип мав непомітний спойлер. Ймовірно, це зарезервовано для пікантної версії, хоча й не такої гарячої, як інші тестові автомобілі, які нещодавно були помічені з масивним заднім антикрилом. Як і передній бампер, задній замаскований по кутах, щоб приховати ревізії.

Один зі шпигунських знімків поруч дозволяє нам зазирнути всередину кабіни, де приладова панель, здається, була трохи перероблена. Область над цифровою панеллю приладів виглядає повніше, ніж раніше, оскільки екран (на щастя) більше не так сильно стирчить. У чорному салоні щедро використано алькантару та шкіру, а підсклянник перед центральним підлокітником має пляшку або флягу з брендом Porsche.

Незрозуміло, чи має намір Porsche спочатку показати фейсліфтінг Panamera, чи цей оновлений Taycan. Логіка підказує нам, що один із них має дебютувати у другій половині року.