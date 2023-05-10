Porsche 718 Spyder RS дебютує на Фестивалі швидкості в Гудвуді в липні, тоді й планується початок поставок.

Porsche 718 Spyder RS – це насправді Cayman GT4 RS, у якого зірвали дах. На його місці сидить знімний тканинний дах, що прибирається вручну. Одношарове сонячне вітрило та вітровий дефлектор разом важать 18,3 кілограма, що робить верхню частину на 7,6 кг легшою, ніж у 718 Spyder. У той же час він на 16,5 кг легший за 718 Boxster.

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Говорячи про вагу, новий 718 Spyder RS має 1410 кг або 40 кг менше, ніж варіант без RS. За винятком даху, він виглядає майже як його брат-купе. Останній 718, який мав двигун внутрішнього згоряння, був нижчим на 30 міліметрів. У нового встановлені 20-дюймові ковані колеса, які можна замінити опціональними магнієвими дисками.

Porsche каже, що це не копія Cayman GT4 RS, оскільки Spyder RS має іншу настройку пружин і амортизаторів, щоб досягти більш комфортної їзди та краще відповідати очікуванням клієнтів від кабріолета.

Подібно до флагманського Cayman, його аналог з відкритим верхом використовує той самий атмосферний 4,0-літровий двигун, запозичений у 911 GT3. Він виробляє 493 кінських сили і 450 Ньютон-метрів крутного моменту, що передається на задню вісь через семиступінчасту PDK. Ця комбінація добре підходить для розгону до 100 км/год за 3,4 секунди та від 0 до 200 км/год за 10,9 секунди, щоб відповідати Cayman GT4 RS. Загалом, він розвиватиме 308 км/год, на 7 км/год менше, ніж купе.

Porsche 718 Spyder RS доступний для замовлення в Німеччині, де він коштує від 151 215 євро. Так, його також пропонуватимуть покупцям із США за ціною від 160 700 доларів США плюс 1450 доларів США за доставку.