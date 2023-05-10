Porsche 718 Spyder RS дебютирует на Фестивале скорости в Гудвуде в июле, когда планируется начало поставок.

Porsche 718 Spyder RS на самом деле Cayman GT4 RS, у которого сорвали крышу. На его месте сидит убираемая вручную съемная тканевая крыша. Однослойный солнечный парус и ветровой дефлектор вместе весят 18,3 килограмма, что делает верхнюю часть на 7,6 кг легче, чем у 718 Spyder. В то же время он на 16,5 кг легче 718 Boxster.

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Говоря о весе, новый 718 Spyder RS склоняет весы на 1410 кг или 40 кг меньше, чем вариант без RS. За исключением крыши, он выглядит почти как его брат-купе. Последний 718 с двигателем внутреннего сгорания был ниже на 30 миллиметров. У нового установлены 20-дюймовые кованые колеса, которые можно заменить опциональными магниевыми дисками.

Porsche говорит, что это не копия Cayman GT4 RS, поскольку Spyder RS имеет другую настройку пружин и амортизаторов, чтобы добиться более комфортной езды и лучше отвечать ожиданиям клиентов от кабриолета.

Подобно флагманскому Cayman, его аналог с открытым верхом использует тот же атмосферный 4,0-литровый двигатель, позаимствованный у 911 GT3. Он производит 493 лошадиные силы и 450 Ньютон-метров крутящего момента, передаваемую на заднюю ось через семиступенчатую PDK. Эта комбинация хорошо подходит для разгона до 100 км/ч за 3,4 секунды и от 0 до 200 км/ч за 10,9 секунды, чтобы соответствовать Cayman GT4 RS. В общем, он будет развивать 308 км/ч, на 7 км/ч меньше купе.

Porsche 718 Spyder RS доступен для заказа в Германии, где он стоит от 151 215 евро. Так, его будут предлагать покупателям из США по цене от 160 700 долларов США плюс 1450 долларов США за доставку.