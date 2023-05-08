Компания Porsche отметила свое 75-летие выпуском цветного электрокара Taycan.

2023 Porsche отмечает свой 75-летний юбилей и по этому случаю немецкий автопроизводитель готовит для своих поклонников премьеру сразу нескольких особых моделей. Но пока для их дебюта время не наступило, компания ограничивается показом эксклюзивных версий некоторых своих серийных автомобилей.

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Причем не всегда речь идет о модификации для продажи – иногда это просто одиночные шоу-кары. Как это специальный электромобиль Porsche Taycan для выставки Photofairs Shanghai.

Поскольку рынок Китая для Porsche, как и многих других производителей, является одним из ключевых, нет ничего удивительного, что премьера арт-кара состоялась именно в Шанхае. На выставке фотографий и предметов цифрового искусства немецкая марка показала электромобиль, окрашенный в разные цвета, соответствующий названию экспозиции Dream in Color.

Выставка состоит из четырех разделов – Origin, Inspiration, Passion и Vision – призвана продемонстрировать историческое наследие марки, а также ее взгляд в будущее. Porsche выставила работы британского художника и визуализатора Криса Лабруя и китайского дизайнера Яна Юнляна, которые создали свои проекты для Photofairs Shanghai.

При этом технически необычный Porsche Taycan не изменился. Яркая окраска кузова и колес сочетается со стандартной для Taycan Turbo S начинкой, предусматривающей двухмоторную силовую установку мощностью 761 лошадиную силу и 1050 Нм. Конечно, в продажу арт-кар не пойдет – он так и останется экспонатом выставки в Шанхае.