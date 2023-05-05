Событие произошло 3 мая в Печерском районе столицы.

В центральных районах Киева установлены находящиеся под землей современные контейнерные мусорные баки. Однако и они не защищены от пожара, которые в мусорках происходят часто.

Кроме того, для уборки мусорных баков должна подъехать коммунальная техника. Именно поэтому в Правилах дорожного движения закреплена норма, запрещающая транспортным средствам стоянку ближе 5 м от контейнерных площадок и контейнеров для сбора бытовых отходов.

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3 мая на тротуаре в Печерском районе Киева загорелся мусорный бак. И хотя он был подземный, пламя разгорелось сильно. Рядом стоял припаркованный Porsche Cayenne – до мусорного бака было не более метра.

После вызова полиции на место происшествия инспекторов встретила водитель автомобиля Porsche Cayenne. Она до пожара припарковала свой автомобиль вплотную к баку, а потому пламя повредило ее автомобиль.

На машине поплавились пластиковые детали – бампер, спойлер, световые приборы. Кроме того, высокая температура оказывает негативное влияние на краску, металлические и стеклянные детали. Поэтому ремонт почти нового Porsche Cayenne обойдется в копеечку.

Возможно, что автомобиль мог бы остаться целым или менее поврежденным, если бы водитель не нарушила ПДД и не оставила свое транспортное средство ближе 5 метров к мусорному контейнеру, – отмечают в Патрульной полиции.