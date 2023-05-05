Подія сталася 3 травня в Печерському районі столиці.

В центральних районах Києва встановлені сучасні контейнерні сміттєві баки, які знаходяться під землею. Однак і вони не захищені від пожежі, а вони в смітті трапляються часто. Окрім того, для спорожнення сміттєвих баків має під’їхати комунальна техніка. Саме тому в Правилах дорожнього руху закріплена норма, яка забороняє транспортним засобам стоянку ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів.

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3 травня на тротуарі в Печерському районі Києва загорівся сміттєвий бак. І хоча він був підземний, полум’я розгорілось сильно. Поряд стояв припаркований Porsche Cayenne – до сміттєвого баку було всього 1-2 метри.

Після виклику поліції на місце події інспекторів зустріла керманичка автомобіля Porsche Cayenne. Вона до пожежі припаркувала свій автомобіль впритул до бака, а тому полум'я пошкодило її автівку.

На машині поплавились пластикові деталі – бампер, спойлер, світлові прилади. Окрім того, висока температура негативно впливає на фарбу, металеві та скляні деталі. Тому ремонт майже новенького Porsche Cayenne обійдеться в копієчку.

Можливо, що автівка могла б залишитися цілою чи менш пошкодженою, якби водійка не порушила ПДР й не залишила свій транспортний засіб ближче 5 метрів до сміттєвого контейнера, – наголошують у Патрульній поліції.