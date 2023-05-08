Компанія Porsche відзначила своє 75-річчя випуском кольорового електрокара Taycan.

2023 року Porsche відзначає свій 75-річний ювілей і з цієї нагоди німецький автовиробник готує для своїх шанувальників прем'єру відразу кількох особливих моделей. Але поки для їхнього дебюту час не настав, компанія обмежується показом ексклюзивних версій деяких своїх серійних автомобілів.

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Причому не завжди йдеться про модифікації для продажу - іноді це просто поодинокі шоу-кари. Як цей спеціальний електромобіль Porsche Taycan для виставки Photofairs Shanghai.

Оскільки ринок Китаю для Porsche, як і для багатьох інших виробників, є одним із ключових, немає нічого дивного, що прем'єра арт-кара відбулася саме в Шанхаї. На виставці фотографій та предметів цифрового мистецтва німецька марка показала електромобіль, пофарбований у різні кольори, що відповідає назві експозиції Dream in Color.

Виставка, що складається з чотирьох розділів – Origin, Inspiration, Passion та Vision – покликана продемонструвати історичну спадщину марки, а також її погляд у майбутнє. Крім того, Porsche виставила роботи британського художника та візуалізатора Кріса Лабруя та китайського дизайнера Яна Юнляна, які створили свої проекти для Photofairs Shanghai.

При цьому, технічно незвичайний Porsche Taycan не змінився. Яскраве забарвлення кузова та коліс поєднується зі стандартною для Taycan Turbo S начинкою, що передбачає двомоторну силову установку потужністю 761 кінську силу та 1050 Нм. Звичайно, у продаж арт-кар не піде - він так і залишиться експонатом виставки в Шанхаї.