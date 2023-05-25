Можно с уверенностью сказать, что 2022 год не был самым лучшим для Taycan с точки зрения продаж, учитывая, что поставки упали на 16 процентов до 34 801 единиц.

Porsche положил вину на узкие места в цепи поставок, поскольку некоторые компоненты было трудно получить в течение года. Первый квартал 2023 года также был не лучшим, поскольку объемы продаж упали на 3 процента по сравнению с тем же кварталом прошлого года, а завод в Цуффенхаузен поставил 9152 автомобиля с января по март.

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Тем временем тестируется обновление в середине цикла, чтобы омолодить продажи. Шпионы поймали прототип, который отдыхал на Нюрбургской трассе, пряча изменения в стиле под умело примененным камуфляжем в цвет кузова. Легко заметить надпись «HD Matrix» внутри фар, что символизирует новую технологию, дебютировавшую в Cayenne 2024 как дополнительное оборудование. Каждая фара имеет более 32 000 пикселей, а яркость автоматически регулируется более 1000 способами.

Мы не можем сказать, что происходит с передним бампером, поскольку у него есть черные пластиковые детали, чтобы скрыть то, что, по нашему мнению, является новым дизайном. Поскольку это только подтяжка лица, боковой профиль практически не изменился. Ввиду этого мы не помним, когда в последний раз видели черно-белый герб Porsche на центральных колпаках колес.

Наиболее очевидна новинка в задней части, где прототип имел незаметный спойлер. Вероятно, это зарезервировано для пикантной версии, хотя и не столь горячей, как другие тестовые автомобили, которые недавно были замечены с массивным задним антикрылом. Как и передний бампер, задний замаскирован по углам, чтобы скрыть ревизии.

Один из шпионских снимков рядом позволяет нам заглянуть внутрь кабины, где приборная панель, кажется, была немного переделана. Область над цифровой приборной панелью выглядит полнее, чем раньше, поскольку экран (к счастью) больше не так сильно торчит. В черном салоне щедро использован алькантару и кожу, а подстаканник перед центральным подлокотником имеет бутылку или флягу с брендом Porsche.

Непонятно, намерен ли Porsche сначала показать фейслифтинг Panamera или этот обновленный Taycan. Логика подсказывает нам, что один из них должен дебютировать во второй половине года.