Сергій Волощенко дізнався кілька секретів популярного в Україні електромобіля.

На українському ринку Tesla Model S – дуже популярний автомобіль. Тільки зараз на сайті оголошень їх продається близько трьох сотень одиниць за ціною від 25 до 100 тисяч доларів. Та й досвіду експлуатації таких електромобілів вже досить.

Автоексперт Сергій Волощенко проаналізував наявний досвід та готовий поділитися висновками. Чи правда, що «Тесли» практично не ламаються? Як поліпшити керованість моделі? І чи можна відновити батарею?

Відповіді на ці та інші питання – у Big Test від Сергія Волощенка:

Нагадаємо, що Tesla Model S може розігнатись до сотні за 2,3 секунди.