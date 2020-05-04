Сергей Волощенко узнал несколько секретов популярного в Украине электромобиля.

На украинском рынке Tesla Model S – очень популярный автомобиль. Только сейчас на сайте объявлений их продается около трех сотен единиц по цене от 25 до 100 тысяч долларов. И опыта эксплуатации таких электромобилей уже достаточно.

Автоэксперт Сергей Волощенко проанализировал имеющийся опыт и готов поделиться выводами. Правда ли, что “Теслы” практически не ломаются? Как улучшить управляемость модели? И можно ли восстановить батарею?

Ответы на эти и другие вопросы – в Big Test от Сергея Волощенко:

Напомним, что Tesla Model S может разогнаться до сотни за 2,3 секунды.