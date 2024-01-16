Після кропіткої тривалої тизерної кампанії електричний Macan другого покоління нарешті буде показаний 25 січня.

Оголошення було опубліковано на міжнародному веб-сайті Porsche, але без будь-яких подробиць. Однак усі офіційні попередні повідомлення включали все, починаючи від технічних характеристик і закінчуючи повним оглядом великого екрану інтер’єру.

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Навряд чи Macan EV продаватиметься разом із бензиновою моделлю в країнах Європейського Союзу, де Porsche, як повідомляється, змушений припинити випуск моделі ICE. Повідомляється що він не відповідає майбутнім правилам кібербезпеки, які будуть застосовуватися в ЄС пізніше цього року.

Це означає, що випускатись будуть чисто електричній моделі, потужністю 603 к.с. (1000 Нм). Це буде перший Porsche, який буде використовувати апаратне забезпечення Premium Platform Electric (PPE), розроблене спільно з Audi, яка продаватиме свою власну версію як Q6 E-Tron / Q6 E-Tron Sportback.

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Очікуйте, що ці позашляховики матимуть повний привід із подвійними двигунами, пневматичну підвіску, керовані задні колеса, двоклапанні амортизатори та багато інших переваг. Porsche також підтвердив електронне блокування заднього диференціала, акумуляторну батарею ємністю 100 кВт/год, максимальну потужність зарядки 270 кВт і еталонний розподіл ваги 48:52.