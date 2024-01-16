После кропотливой и длительной тизерной кампании электрический Macan второго поколения наконец-то будет показан 25 января.

Объявление было опубликовано на международном веб-сайте Porsche, но без каких-либо подробностей. Однако все официальные предыдущие сообщения включали всё, начиная от технических характеристик и заканчивая полным обзором большого экрана интерьера.

Читайте также: Porsche вынужден прекратить продажи Macan в ЕС

Вряд ли Macan EV будет продаваться вместе с бензиновой моделью в странах Европейского Союза, где Porsche, как сообщается, вынужден прекратить выпуск модели ICE. Сообщается что он не соответствует будущим правилам кибербезопасности, которые будут применяться в ЕС позже в этом году.

Это означает, что выпускаться будут чисто электрической модели, мощностью 603 л.с. (1000 Нм). Это будет первый Porsche, который будет использовать аппаратное обеспечение Premium Platform Electric (PPE), разработанное совместно с Audi, которая будет продавать свою собственную версию как Q6 E-Tron / Q6 E-Tron Sportback.

Читайте также: Porsche показала салон нового Macan

Ожидается, что эти внедорожники будут иметь полный привод с двойными двигателями, пневматическую подвеску, управляемые задние колеса, двухклапанные амортизаторы и много других преимуществ. Porsche также подтвердил электронную блокировку заднего дифференциала, аккумуляторную батарею емкостью 100 кВт/ч, максимальную мощность зарядки 270 кВт и эталонное распределение веса 48:52.