Для субкомпактної моделі Ford Puma заплановано значні зміни, оскільки підтяжка обличчя в середині циклу, запланована на 2024 рік, збігатиметься з випуском повністю електричної версії.

EV версія використовуватиме агрегати існуючої моделі, а не їздитиме на спеціальній платформі, як у випадку з Explorer, заснованим на архітектурі MEB Volkswagen Group.

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Після того, як пікантну Puma ST близько місяця тому помітили автомобільні папараці, свіжа порція знімків дає нам можливість побачити звичайну модель. Вона має напрочуд велику кількість камуфляжу. Попри громіздке маскування, легко помітити, що синій овал тепер сидить на решітці радіатора, яка, здається, має інший малюнок. Нижній впускний отвір також, здається, має дещо змінений вигляд і інтегрований у оновлений бампер із більш чистим дизайном шляхом усунення окремих протитуманних фар.

Частково відкриті фари натякають на новий дизайн зі свіжими світлодіодними денними ходовими вогнями. Оскільки це підтяжка обличчя лише в середині циклу, ми очікуємо, що бічний профіль буде фактично перенесено з існуючої моделі. Ззаду Ford не потрудився приховати задні ліхтарі.

Подивіться під бампер, і ви побачите глушник, тобто цей тестовий автомобіль мав двигун внутрішнього згоряння. Хоча в цьому комплекті немає чітких шпигунських знімків інтер’єру, ми можемо помітити нову цифрову панель приладів, яка більше не інтегрована в приладову панель. Прототип, про який йде мова, мав компонування з правим кермом, попри те, що його спіймали в Німеччині на місцевих номерних знаках.

Збільште масштаб, і ви помітите, що центральні вентиляційні отвори тепер розташовані у верхній частині панелі приладів, де раніше був сенсорний екран, схожий на планшет. Це може лише означати, що інформаційно-розважальна система переміщена нижче. Логіка говорить нам, що апаратне та програмне забезпечення було переглянуто для роботи на останній версії SYNC4.

Puma зі звичайним двигуном використовуватиме звичайні м’які гібридні двигуни EcoBoost. Нам цікаво, чи продовжить Ford продавати субкомпактний кросовер із чотирициліндровим 1,5-літровим двигуном EcoBlue. Дизелі поступово припиняються в невеликих автомобілях, які продаються в Європі, через дедалі суворіші норми викидів. Залежно від двигуна повинні бути шестиступінчаста механічна і семиступінчаста автоматична коробки передач з подвійним зчепленням.

Що стосується електричної Puma, то вона запозичить обладнання у фургона E-Transit Courier. Запізніла відповідь Форда на Peugeot E-2008 може мати близько 134 кінських сил (100 кіловат) за умови, що він використовуватиме той самий електромотор. Ми знаємо, що фургон підтримує зарядку постійним струмом на потужності до 100 кВт, у цьому випадку потрібно 10 хвилин, щоб додати 54 милі (87 кілометрів) запасу ходу.

Версії ICE та EV після фейсліфтингу збиратимуть у Крайові, Румунія, разом із E-Transit Courier.