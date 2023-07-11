В патентному бюро зареєстрували низку ноу-хау від автовиробника Ford. Серед них - можливість керувати автомобілем стоячи та машини, які самостійно повертають себе кредиторам.

Насамперед нагадаємо, що патентні заявки – це не гарантія того, що їх втілять в життя. Це особливо вірно в автомобільному світі, де від автовиробників реєструють сотні патентів щотижня. Ці ідеї рідко втілюються у виробництво, тож майте це на увазі, переглядаючи цей неоднозначний патент про стояче положення водія від Ford.

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Ця розробка була подана до FoMoCo ще в 2021 році, але опублікована лише минулого тижня. На ньому зображений Bronco з людиною, яка, очевидно, керує ним зі стійки лобового скла. Але згідно з інформацією в патентній заявці, застосування цієї системи не настільки драматичне.

Функціональність тут подвійна. Очевидним є керування транспортним засобом, не сидячи за кермом. Зображено положення з людиною, яка керує Bronco через датчики на рамі лобового скла. У патенті також йдеться про стояння на колінах і нахил через борт, тож теоретично елементи керування можна розмістити в кількох місцях, де водій міг би мати кращий огляд. Кожен, хто знайомий з агресивним бездоріжжям, знає важливість видимості та точного орієнтування на місцевості. Ця система може допомогти водієві подолати складні перешкоди.

Другий аспект цього патенту може мати більше шансів побачити виробництво. Це низка датчиків, які допомагають визначити, чи водій насправді перебуває в транспортному засобі. Це може вплинути на роботу систем зручності та безпеки автомобіля, наприклад автоматичне перемикання в режим паркування, якщо водія не виявлено. Такі функції доступні в певних режимах, обмежені дуже низькими швидкостями тощо.

Це, безперечно, цікава ідея, але це не єдина цікава патентна заявка, яку ми нещодавно бачили від Ford.

2023 рік розпочався з патенту на режим “автокінотеатр”, у якому описано присідання задньої підвіски для кращого огляду екрана.

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Можливо, найбільш суперечливий патент, який зареєстрував Ford, стосується власників, які забувають сплачувати лізингові платежі в оплаті транспортних засобів. Запропонований патент під назвою Systems and Methods to Repossess a Vehicle містить програмну технологію, яка може бути використана третьою стороною для блокування автомобілів.

Для транспортних засобів із можливістю самостійного водіння патент навіть описує, як автомобіль може повернути себе у власність, буквально автономно доїжджаючи до місця, де його може забрати евакуатор, або безпосередньо до сховища.