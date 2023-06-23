Класичний фургон 1974 року переробили на сучасний потужний та швидкий електромобіль

Коли переобладнання зроблено з душею та знанням справи, старі класичні автомобілі здатні зачаровувати. Саме так і вийшло з фургоном Ford E-100, з якого американська компанія Conductive Classics із Айдахо зробила електромод на базі Tesla 3.

Цей яскраво-оранжевий фургон належить до другої генерації E-100 (інакше їх називали Ford Econoline). Модель вироблялася тільки для Північної Америки, проте була культовою: вважається, що її дизайнерські рішення багато в чому визначили стиль фургонів усіх американських виробників. Так чи інакше, саме цей фургон дуже добре зберігся, що дало можливість подарувати йому нове життя – відтепер електричне.

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Створення рестомода почалося з видалення двигуна внутрішнього згоряння. Акумуляторну батарею, яку встановили у підлозі фургона, електромотор та задню підвіску взяли Tesla Model 3 Long Range після ДТП. Те саме зробили з передньою підвіскою та гальмами, а от зарядний порт, що розташований поруч із задніми ліхтарями, був виготовлений на замовлення.

Компанія не розкрила характеристик електромода, але, оскільки агрегати були запозичені у Model 3, можна здогадатися про деякі дані. Варіант Long Range до 2020 року поставлявся з акумуляторною батареєю на 75 кВт год, що забезпечувало запас ходу в 500-530 км, в той час як електродвигун виробляв 287 к.с.

Хоча «цегляна» аеродинаміка Ford E-100 та вже не новий акумулятор, швидше за все, знизять дальність ходу, але, здається, не настільки, щоб зіпсувати враження від проекту. Крім значно поліпшених характеристик, електрифікований фургон також пропонуватиме набагато кращу керованість завдяки сучасній підвісці, потужнішим гальмам і нижчому центру ваги.

Компанія Conductive Classics знаходиться в Бойсі, штат Айдахо, і спеціалізується на виробництві електромодів (тобто, заміні штатних двигунів класичних авто на електричні). До цього Ford E-100 Van 1974 року ними були вже зроблені два приголомшливі проекти на базі Ford Galaxy 1964 і Chevrolet Apache 1958 року.