Классический фургон 1974 года был переработан в современный мощный и быстрый электромобиль.

Когда переоборудование сделано с душой и знанием дела, подержанные классические автомобили способны очаровывать. Именно так и вышло с фургоном Ford E-100, из которого американская компания Conductive Classics из Айдахо сделала электромод на базе Tesla 3.

Этот ярко-оранжевый фургон относится ко второй генерации E-100 (иначе их называли Ford Econoline). Модель производилась только для Северной Америки, но была культовой: считается, что ее дизайнерские решения во многом определили стиль фургонов всех американских производителей. Так или иначе, именно этот фургон очень хорошо сохранился, что дало возможность подарить ему новую жизнь – теперь электрическую.

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Создание рестомода началось с удаления двигателя внутреннего сгорания. Аккумуляторную батарею, установленную в полу фургона, электромотор и заднюю подвеску взяли у Tesla Model 3 Long Range после ДТП. То же сделали с передней подвеской и тормозами, а вот зарядный порт, расположенный рядом с задними фонарями, был изготовлен по заказу.

Компания не раскрыла характеристики электромода, но поскольку агрегаты были заимствованы у Model 3, можно догадаться о некоторых данных. Вариант Long Range к 2020 году поставлялся с аккумуляторной батареей на 75 кВтч, что обеспечивало запас хода в 500-530 км, в то время как электродвигатель производил 287 л.с.

Хотя «кирпичная» аэродинамика Ford E-100 и уже не новый аккумулятор скорее всего снизят дальность хода, но, кажется, не настолько, чтобы испортить впечатление от проекта. Кроме значительно улучшенных характеристик, электрифицированный фургон также будет предлагать гораздо лучшую управляемость благодаря современной подвеске, более мощным тормозам и низшему центру тяжести.

Компания Conductive Classics находится в Бойсе, штат Айдахо, и специализируется на производстве электромодов (т.е. замене штатных двигателей классических авто на электрические). До этого Ford E-100 Van 1974 ими были уже реализованы два потрясающих проекта на базе Ford Galaxy 1964 и Chevrolet Apache 1958 года.