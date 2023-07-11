В патентном бюро зарегистрировали несколько ноу-хау от автопроизводителя Ford. Среди них - возможность управлять автомобилем стоя и машины, которые самостоятельно возвращают себя кредиторам.

В первую очередь напоминаем, что патентные заявки не всегда гарантируют воплощение идеи. Это особенно верно в автомобильном мире, где еженедельно можно увидеть сотни патентов от автопроизводителей. Мы нечасто видим, как эти идеи воплощаются в производство, имейте в виду это, просматривая этот неоднозначный патент о стоячем положении водителя от Ford.

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Эта разработка была представлена в FoMoCo еще в 2021 году, но опубликована только на прошлой неделе. На нем изображение Bronco с человеком, который, очевидно, управляет им со стойки лобового стекла. Но, согласно информации в патентной заявке, применение этой системы не столь драматично.

Функциональность здесь двойная. Очевидным использованием является управление транспортным средством, не сидя за рулем. Изображено положение стоя с человеком, управляющим Bronco через датчики на раме лобового стекла. В патенте также говорится о стоянии на коленях и наклоне через борт, поэтому теоретически элементы управления можно разместить в нескольких местах, где водитель мог бы иметь лучший обзор ближайшего окружения. Каждый, кто знаком с агрессивным бездорожьем, знает важность видимости и точной ориентировки на местности. Эта система может помочь водителю преодолеть сложные препятствия.

Второй аспект этого патента – это ряд датчиков, которые помогают определить, действительно ли водитель находится в транспортном средстве. Это может повлиять на работу систем удобства и безопасности автомобиля, например автоматическое переключение в режим парковки, если водитель не обнаружен.

Это, безусловно, интересная идея, но не единственная интересная патентная заявка, которую мы недавно видели от Ford.

2023 год начался с патента на режим “автокинотеатра”, в котором описаны приседания задней подвески для лучшего обзора экрана.

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Возможно, самый спорный патент, который мы видели в этом году от Ford, касается владельцев, отставших в оплате лизинга или кредита транспортных средств. Предлагаемый патент под названием Systems and Methods to Repossess a Vehicle содержит программную технологию, которая может быть использована третьей стороной для блокировки автомобилей.

Для транспортных средств с возможностью самостоятельного вождения патент даже описывает, как автомобиль может вернуть себя в собственность, буквально автономно доезжая до места, где может забрать эвакуатор, или непосредственно в хранилище.