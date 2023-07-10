В продуктовой линейке Ford появился минивэн Tourneo Custom на базе фургона, в салоне которого девять посадочных мест и много простора.

Микроавтобус с большим количеством поклонников отныне получил новую внешность. Бус с технологиями, как и в легковом автомобиле, имеет восемь мест в версии 320 L1 или девять в варианте 320 L2.Там дополнительное кресло устанавливают спереди.

Конечно, цена у них будет разной. Примером, на рынке Великобритании за восьмиместный автомобиль 320 L1 придется отдать 53 581 фунтов стерлингов (62 589 евро), а стоимость 320 L2 с длинной колесной базой начинается с 54 421 фунтов стерлингов (63 580 евро). О стоимости новинки в Евросоюзе пока информация отсутствует.

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Здесь по выбору заказчика может стоять 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью от 136 до 150 и 170 л.с. Механическая 6-ступенчатая коробка предлагается для версий мощностью 136 и 150 л.с., а также "автомат" на восемь передач для версий мощностью 136 и 170 л.с.

Передний ряд нового минивэна Tourneo Custom может иметь два в стандартной или три кресла в длинной версии. Фото: Ford

Речь об альтернативных силовых агрегатах пока не идет. Но в планах производителя все-таки со временем вывести на рынок подключенный гибрид и электрический e-Tourneo Custom.

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Салон обустраивают в двух вариантах. В стандартную комплектацию Zetec входят двухсторонние двери, светодиодные фары, встроенные зеркала с электроприводом, автоматический кондиционер, новый 13-дюймовый сенсорный экран с новой информационно-развлекательной системой Ford SYNC4, 5G модем, руль с чехлом из искусственной кожи опция за 180 фунтов стерлингов (210 евро).

При необходимости сиденья вдоль правого борта можно легко демонтировать и выделить место под габаритный или всяческий фасованный багаж. Фото: Ford

Версия Titanium стоит на 2400 фунтов стерлингов (2805 евро) больше. Она содержит 19-дюймовые легкосплавные диски, тонированные окна, новый дизайн радиаторной решетки, комфортные сиденья, климат-контроль для задних сторон и бамперы в цвете кузова.

Минивэн Tourneo Custom имеет среднюю пассажирскую дверь с обеих сторон, что довольно удобно в частном и корпоративном транспорте, но не практикуется большинством производителей в общественном. Фото: Ford