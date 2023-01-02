Электрический пикап Ford F-150 Lightning питал здание в течение 44 часов и потерял всего 35% заряда.

Тяговая батарея электрического пикапа Ford F-150 Lightning позволяет обеспечить питание внешних потребителей. Этим воспользовался один из владельцев электромобиля в Канаде.

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Максимальная комплектация Ford F-150 Lightning имеет 11 розеток. Совокупная мощность составляет 9,6 кВт, а напряжение – 240 В. Житель Канады смог питать целое здание в течение 44 часов, пока было отключено электроснабжение.

К автомобилю были подключены несколько холодильников, роутер, телевизор и некоторые источники света. Энергоснабжение было восстановлено почти через двое суток после отключения. За это время аккумулятор F-150 Lightning потерял всего 35% заряда.

Компания Ford Motor заявляет, что топовая версия электромобиля способна обеспечить питание дома в течение 3-11 дней в зависимости от нагрузки. Она оборудована аккумулятором емкостью 131 кВт*ч.