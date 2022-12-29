Всім відомо, що заявлений виробником електромобілів запас ходу далеко не завжди досяжний в умовах повсякденної їзди.

Експерти інтернет-ресурсу What Car проводять тестування електромобілів у реальних умовах, діляться результатами та складають рейтинг за пробігом.

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Отже у ТОП-10 рейтингу цього разу потрапили:

  1. Hyundai Kona Electric - 417 км.;
  2. Jaguar I-Pace - 407 км.;
  3. Kia e-Niro - 407 км.;
  4. Tesla Model 3 - 385 км.;
  5. Tesla Model X - 375 км.;
  6. Nissan Leaf e+ - 349 км.;
  7. Mercedes-Benz EQC - 335 км.;
  8. Audi E-tron - 315 км.;
  9. Renault Zoe R135 - 309 км.;
  10. Tesla Model 3 Standard Plus - 291 км.