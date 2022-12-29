Всім відомо, що заявлений виробником електромобілів запас ходу далеко не завжди досяжний в умовах повсякденної їзди.

Експерти інтернет-ресурсу What Car проводять тестування електромобілів у реальних умовах, діляться результатами та складають рейтинг за пробігом.

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Отже у ТОП-10 рейтингу цього разу потрапили: