Всім відомо, що заявлений виробником електромобілів запас ходу далеко не завжди досяжний в умовах повсякденної їзди.
Експерти інтернет-ресурсу What Car проводять тестування електромобілів у реальних умовах, діляться результатами та складають рейтинг за пробігом.
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Отже у ТОП-10 рейтингу цього разу потрапили:
- Hyundai Kona Electric - 417 км.;
- Jaguar I-Pace - 407 км.;
- Kia e-Niro - 407 км.;
- Tesla Model 3 - 385 км.;
- Tesla Model X - 375 км.;
- Nissan Leaf e+ - 349 км.;
- Mercedes-Benz EQC - 335 км.;
- Audi E-tron - 315 км.;
- Renault Zoe R135 - 309 км.;
- Tesla Model 3 Standard Plus - 291 км.