Всем известно, что заявленный производителем электромобилей запас хода далеко не всегда доступен в условиях повседневной езды.

Эксперты интернет-ресурса What Car проводят тестирование электромобилей в реальных условиях, делятся результатами и составляют рейтинг по пробегу.

Читайте также: Электромобили оказались наиболее подходящими для перевозки собак

Так что в ТОП-10 рейтинга на этот раз попали:

  1. Hyundai Kona Electric – 417 км.;
  2. Jaguar I-Pace – 407 км.;
  3. Kia e-Niro – 407 км.;
  4. Tesla Model 3 – 385 км.;
  5. Tesla Model X – 375 км.;
  6. Nissan Leaf e+ – 349 км.;
  7. Mercedes-Benz EQC – 335 км.;
  8. Audi E-tron – 315 км.;
  9. Renault Zoe R135 – 309 км.;
  10. Tesla Model 3 Standard Plus – 291 км.