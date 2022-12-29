Всем известно, что заявленный производителем электромобилей запас хода далеко не всегда доступен в условиях повседневной езды.

Эксперты интернет-ресурса What Car проводят тестирование электромобилей в реальных условиях, делятся результатами и составляют рейтинг по пробегу.

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Так что в ТОП-10 рейтинга на этот раз попали: