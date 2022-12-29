Всем известно, что заявленный производителем электромобилей запас хода далеко не всегда доступен в условиях повседневной езды.
Эксперты интернет-ресурса What Car проводят тестирование электромобилей в реальных условиях, делятся результатами и составляют рейтинг по пробегу.
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Так что в ТОП-10 рейтинга на этот раз попали:
- Hyundai Kona Electric – 417 км.;
- Jaguar I-Pace – 407 км.;
- Kia e-Niro – 407 км.;
- Tesla Model 3 – 385 км.;
- Tesla Model X – 375 км.;
- Nissan Leaf e+ – 349 км.;
- Mercedes-Benz EQC – 335 км.;
- Audi E-tron – 315 км.;
- Renault Zoe R135 – 309 км.;
- Tesla Model 3 Standard Plus – 291 км.