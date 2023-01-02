Електричний пікап Ford F-150 Lightning живив будинок протягом 44 годин і втратив лише 35% заряду.

Тягова батарея електричного пікапа Ford F-150 Lightning дозволяє забезпечити живлення зовнішніх споживачів. Цим скористався один з власників електромобіля в Канаді.

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Максимальна комплектація Ford F-150 Lightning має 11 розеток. Сукупна потужність складає 9,6 кВт, а напруга – 240 В. Мешканець Канади зміг живити цілий будинок протягом 44 годин, доки було відключено електропостачання.

До автомобіля були підключені кілька холодильників, роутер, телевізор та деякі джерела світла. Енергопостачання було відновлено майже за дві доби після відключення. За цей час акумулятор F-150 Lightning втратив лише 35% заряду.

Компанія Ford Motor заявляє, що топова версія електромобіля здатна забезпечити живлення будинку протягом 3-11 днів, залежно від навантаження. Вона обладнана акумулятором ємністю 131 кВт*год.