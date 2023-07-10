У продуктовій лінійці Ford з'явився мінівен Tourneo Custom на базі фургона, в салоні якого дев'ять посадкових місць і багато простору.

Мікроавтобус з великою кількістю прихильників відтепер отримав нову зовнішність. Бус з технологіями, як і в легковому автомобілі, має вісім місць у версії 320 L1, чи дев’ять у варіанті 320 L2. Додаткове крісло встановлюють спереду.

Звісно, ціна у них буде різною. Скажімо,на ринку Великобританії за восьмимісний автомобіль 320 L1 доведеться віддати 53 581 фунтів стерлінгів (62 589 євро), а вартість 320 L2 з довгою колісною базою починається з 54 421 фунтів стерлінгів (63 580 євро). Про вартість новинки у Євросоюзі поки інформація відсутня.

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Тут за вибором замовника може стояти 2,0-літровий дизельний двигун потужністю від 136 до 150 і 170 к.с. Механічна 6-ступенева коробка передач пропонується для версій потужністю 136 і 150 к.с., а також "автомат" на вісім передач для версій потужністю 136 і 170 к.с.

Передній ряд нового мінівена Tourneo Custom може мати два у стандартній або три крісла у довгій версії. Фото: Ford

Мова про альтернативні силові агрегати поки не йде. Але у планах виробника все-таки з часом вивести на ринок підключений гібрид і повністю електричний e-Tourneo Custom.

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Салон облаштовують у двох варіантах. У стандартну комплектацію Zetec входять двосторонні вантажні двері, світлодіодні фари, вбудовані дзеркала з електроприводом, автоматичний кондиціонер, новий 13-дюймовий сенсорний екран з новою інформаційно-розважальною системою Ford SYNC4, 5G модем, кермо з чохлом зі штучної шкіри (з підігрівом — додаткова опція за 180 фунтів стерлінгів (210 євро).

За потреби сидіння вздовж правого борту можна легко демонтувати й виділити місце під габаритний чи усілякий фасований багаж. Фото: Ford

Версія Titanium коштує на 2400 фунтів стерлінгів (2 805 євро) більше. Вона містить 19-дюймові легкосплавні диски, тоновані вікна, новий дизайн решітки радіатора, комфортні сидіння, клімат-контроль для задніх боків і бампери в кольорі кузова.

Мінівен Tourneo Customмає має середні пасажирські двері з обох боків, що досить зручно у приватному та корпоративному транспорті, але не практикується більшістю виробників у громадському. Фото: Ford