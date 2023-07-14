Для субкомпактной модели Ford Puma запланированы значительные изменения, поскольку подтяжка лица в середине цикла, запланированная на 2024 год, будет совпадать с выпуском полностью электрической версии.

EV версия будет использовать агрегаты существующей модели, а не ездить на специальной платформе, как в случае с Explorer, основанным на архитектуре MEB Volkswagen Group.

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После того как пикантную Puma ST около месяца назад заметили автомобильные папарацци, новая порция снимков дает нам возможность увидеть обычную модель. Она имеет удивительно большое количество камуфляжа. Несмотря на громоздкую маскировку, легко заметить, что синий овал теперь сидит на решетке радиатора, которая, кажется, имеет другой рисунок. Нижнее впускное отверстие также, кажется, несколько изменено и интегрировано в обновленный бампер с более чистым дизайном за счет устранения отдельных противотуманных фар.

Отчасти открытые фары намекают на новый дизайн со свежими светодиодными дневными ходовыми огнями. Поскольку это подтяжка лица только внутри цикла, мы ожидаем, что боковой профиль будет фактически перенесен из существующей модели. Позади Ford не потрудился скрыть задние фонари.

Посмотрите под бампер, и вы увидите глушитель, то есть этот тестовый автомобиль имел двигатель внутреннего сгорания. Хотя в этом комплекте нет четких шпионских снимков интерьера, мы можем заметить новую цифровую приборную панель, которая больше не интегрирована в приборную панель. Прототип, о котором идет речь, имел компоновку с правым рулем, несмотря на то, что он был пойман в Германии на местных номерных знаках.

Увеличьте масштаб, и вы заметите, что центральные вентиляционные отверстия теперь расположены в верхней части приборной панели, где раньше был сенсорный экран, похожий на планшет. Это может означать, что информационно-развлекательная система перемещена ниже. Логика говорит нам, что аппаратное и программное обеспечение пересмотрено для работы на последней версии SYNC4.

Puma с обычным двигателем будет использовать обычные гибридные мягкие двигатели EcoBoost. Нам интересно, продолжит ли Ford продавать субкомпактный кроссовер с четырехцилиндровым 1,5-литровым двигателем EcoBlue. Дизели постепенно прекращаются в небольших автомобилях, продаваемых в Европе, из-за строжайших норм выбросов. В зависимости от двигателя должны быть шестиступенчатая механическая и семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.

Что касается электрической Puma, то она позаимствует оборудование у фургона E-Transit Courier. Запоздавший ответ Форда на Peugeot E-2008 может иметь около 134 лошадиных сил (100 киловатт) при условии, что он будет использовать тот же электромотор. Мы знаем, что фургон поддерживает зарядку постоянным током на мощности до 100 кВт, в этом случае требуется 10 минут, чтобы добавить 54 мили (87 км) запаса хода.

Версии ICE и EV после фейслифтинга будут собираться в Крайове, Румыния вместе с E-Transit Courier.