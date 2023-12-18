Бренд Mini, що входить до концерну BMW AG, презентував третє покоління свого кросовера Countryman C. І хоч зовнішність авто все ще залишилась впізнаваною, новий Countryman отримав декілька серйозних оновлень.

Перше, що одразу стає помітно, новий Countryman став більшим за свого попередника. Авто додало 13 см в довжину, і стало вищим на 8 см. Решітка радіотара значно змінилась, і виглядає більш сучасно, у порівнянні з попередньою моделлю. Заявлений кліренс в авто – 202 мм. Характерні для Countryman фари та ліхтарі зазнали косметичних змін, та залишили свою унікальну форму та образ.

Інтер’єр авто також оновили. У центрі мінімалістичного дизайну інтер’єру – круглий OLED дисплей діаметром 240 мм. Він забезпечує керування мультимедійною системою не лише завдяки дотикам, а й голосовому асистенту. Декілька режимів їзди MINI Experience змінюють зовнішній вигляд приладової панелі з поєднанням візуального дизайну та звукового оформлення. Об’єм багажника в авто – 450 літрів (1460 літрів, якщо скласти спинки задніх сидінь).

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Модель отримала три варіанти силових агрегатів – два бензинових мотори та дизельний. Countryman початкового рівня отримає 3-циліндровий двигун потужністю 170 к.с з технологією TwinPower Turbo. Розгін до 100 км/год займає 8,3 секунди, а максимальна швидкість становить 212 км/год.

Також буде доступна версія з гібридною установкою, яка використовує технологію м'якого гібрида. Countryman буде обладнано батареєю 14 кВт, й системою, що відновлює енергію гальмування, та підтримує двигун внутрішнього згоряння при розгонах. Очікується, що витрата пального в новому Countryman з гібридною установкою становитиме близько 6,5 – 6,1 л/100 км.

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До продажу буде доступно 4 комплектації: Essential, Classic, Favored та найвідоміша і найдорожча JCW. Залежно від комплектації будуть змінюватись варіанти обробки салону, кольори кузова і даху, а також розмір коліс. Для нового Countryman легкосплавні диски доступні в різних дизайнах і розмірах від 17 до 21 дюйма.

Очікується, що старт продажів почнеться з середини 2024 року, а орієнтовна вартість базової моделі починатиметься приблизно від $37 000.