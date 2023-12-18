Бренд Mini, входящий в концерн BMW AG, презентовал третье поколение своего кроссовера Countryman C. И хотя внешность авто все еще осталась узнаваемой, новый Countryman получил несколько серьезных обновлений.

Первое, что сразу становится заметно, новый Countryman стал больше своего предшественника. Авто прибавило 13 см в длину, и стало выше на 8 см. Решетка радиатора значительно изменилась, и выглядит более современно, по сравнению с предыдущей моделью. Заявленный клиренс у авто – 202 мм. Характерные для Countryman фары и фонари претерпели косметических изменений, и оставили свою уникальную форму и образ.

Интерьер авто также обновили. В центре минималистичного дизайна интерьера – круглый OLED дисплей диаметром 240 мм. Он обеспечивает управление мультимедийной системой не только благодаря прикосновениям, но и голосовому ассистенту. Несколько режимов езды MINI Experience меняют внешний вид приборной панели с сочетанием визуального дизайна и звукового оформления. Объем багажника в авто – 450 литров (1460 литров, если сложить спинки задних сидений).

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Модель получила три варианта силовых агрегатов – два бензиновых мотора и дизельный. Countryman начального уровня получит 3-цилиндровый двигатель мощностью 170 л.с. с технологией TwinPower Turbo. Разгон до 100 км/ч занимает 8,3 секунды, а максимальная скорость составляет 212 км/ч.

Также будет доступна версия с гибридной установкой, которая использует технологию мягкого гибрида. Countryman будет оборудован батареей 14 кВт, и системой, восстанавливающей энергию торможения, и поддерживающей двигатель внутреннего сгорания при разгонах. Ожидается, что расход топлива в новом Countryman с гибридной установкой составит около 6,5 – 6,6 1 л/100 км.

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К продаже будет доступно 4 комплектации: Essential, Classic, Favored и самая известная и самая дорогая JCW. В зависимости от комплектации будут варьироваться варианты отделки салона, цвета кузова и крыши, а также размер колес. Для нового Countryman легкосплавные диски доступны в различных дизайнах и размерах от 17 до 21 дюйма.

Ожидается, что старт продаж начнется с середины 2024 года, а ориентировочная стоимость базовой модели будет начинаться примерно от $37 000.