Самый большой Mini John Cooper Works Countryman теперь оснащен высокопроизводительным двигателем и полным приводом ALL4.

Модели Mini John Cooper Works всегда были известны своей производительностью. С его 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, новый Mini John Cooper Works Countryman воплощает в себе этот опыт. Новое поколение заметно выросло и предлагает еще больше простора. А благодаря системе полного привода ALL4 кроссовер также может справляться с бездорожьем.

Читайте также: Новый Mini Cooper получит огромный круглый дисплей в салоне: фото

Mini John Cooper Works Countryman воплощает уникальное сочетание стиля, мощности и ощущения приключений. Благодаря двигателю мощностью 300 л.с. и спортивному дизайну он станет идеальным компаньоном для ищущих что-то особенное», – говорит Стефани Вурст, руководитель бренда MINI.

Благодаря новому дизайну новый Mini John Cooper Works Countryman имеет коэффициент лобового сопротивления всего 0,26, что делает его одним из самых аэродинамических автомобилей в своем классе. Это помогает двигателю, генерирующему 300 л.с., разгонять автомобиль от 0 до 100 км/ч всего за 5,4 секунды. Крутящий момент 400 Нм и максимальная скорость 250 км/ч обеспечивают увлекательные впечатления от вождения.

Новый Mini JCW Countryman оснащен 12 ультразвуковыми датчиками и четырьмя камерами кругового обзора. Они поддерживают инновационные системы помощи водителю и позволяют частично автоматизированное вождение 2 уровня. Помощник может обнаруживать разрывы в движении, необходимые для изменения полосы движения до выезда, и настраивает транспортное средство на оптимальную скорость вспомогательной смены полосы. Впервые водители MINI Countryman могут оторвать руки от руля на трассах на скорости до 60 км/ч при условии, что они будут продолжать внимательно следить за дорожным движением и будут готовы вмешаться в любой момент.

Кроме того, водитель может использовать голосовой помощник для управления многочисленными функциями, такими как навигация, телефон и развлечения. Взаимодействие с голосовым управлением происходит на круглом дисплее OLED в виде анимации графических элементов, типографики и аватара.